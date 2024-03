Trzaskowski o sytuacji w PiS: To jest najsmutniejsze

Sobota jest dniem konwencji politycznych. W Białymstoku jest wydarzenie organizowane przez Trzecią Drogę, podczas gdy w Olsztynie – przez Koalicję Obywatelską.

Trzaskowski: Posprzątać po PiS

W konwencji KO uczestniczył Rafał Trzaskowski. Głównym tematem jego wystąpienia było Prawo i Sprawiedliwość. Prezydent Warszawy podkreślał, że obecnie należy "sprzątać po PiS".

– Nie da się pominąć spraw fundamentalnych takich jak wolne media, odzyskiwanie wolnej prokuratury czy w końcu wzmacnianie niezależnego sądownictwa, ale Polki i Polacy dzisiaj chcą rozmawiać o rozwiązywaniu konkretnych problemów i tak się składa, że w tych bardzo trudnych czasach, 8 lat niszczenia demokracji, samorządów, to właśnie samorządy stawały na pierwszej linii i wykonywały swoje zadania wtedy, kiedy rząd odbierał prawa obywatelkom i obywatelom – stwierdził Rafał Trzaskowski na konwencji KO w Olsztynie.

– Problem polegał na tym, że przez tych 8 ostatnich lat rząd PiS-u próbował niszczyć samorząd, próbował go kompletnie rozmontować. Olsztynowi zabrano 200 mln złotych, Warszawie 11 mld zł przez te ostatnie lata i to przecież nie zabrano ich prezydentowi Grzymowiczowi czy mi, tylko naszym mieszkańcom – kontynuował.



Trzaskowski o PiS: Oni się kłócą tylko

Prezydent Warszawy skomentował również sytuację wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. – Najsmutniejsze jest to, że oni się kłócą tylko i wyłącznie dlatego, że już mają w głowie wybory do Parlamentu Europejskiego i po prostu kto będzie na jakim miejscu, wykończyć przeciwnika. Nieważne dla nich jest ani partia, ani nawet prezes, ważniejsze jest to, kto kogo będzie mógł oczernić, żeby ewentualnie później mieć lepsze miejsce na liście do PE – stwierdził Rafał Trzaskowski na konwencji.

– Mamy coś do udowodnienia. Cały świat na nas patrzy, że udało nam się siłą obywateli zakończyć, przynajmniej w tym pierwszym kroku, erę populizmu. Nikomu się to nie udaje tak łatwo. Dlatego musimy wykonać kolejne kroki, żeby pokazać całemu światu: tu jest demokracja, my jesteśmy silni, wyciągamy wnioski, jesteśmy aktywni, zdeterminowani, bo to się łączy z naszym bezpieczeństwem i dlatego bezpieczeństwo jest dla nas tak ważne – stwierdził Rafał Trzaskowski na konwencji KO w Olsztynie.

Czytaj też:

Wybory samorządowe. Słaby wynik ugrupowania Hołowni w sondażu