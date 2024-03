Kuchnia międzywojnia

Potrawy takie jak auszpik, forszmak czy sztufada są dziś praktycznie nieznane, a ich nazwy wymagają dodatkowych objaśnień. Auszpik to danie pod galaretą, przygotowywane najczęściej na bazie gotowanych nóżek cielęcych, forszmak to zapiekanka z ziemniaków, często ze śledziami, a sztufada to nadziewana słoniną i długo duszona wołowina.

Jedzono raki, żaby (najsmaczniejsze ponoć pod koniec lata) i śledzie pocztowe (sprowadzane pocztą z Holandii). Wśród warzyw obecne były topinambur, skorzonera i salsefia.