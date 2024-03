Netflix w opałach…

Z nagranej rozmowy między Banasiem a Chmajem wynika, że prezes NIK przed wyborami miał robić wiele, aby zaszkodzić PiS. Stop. Nie wiem, czemu to napisałem, bo jedno z drugim nie ma nic wspólnego, a wniosek nie był właściwie uzasadniony. Stop.

Netflix może mieć w Polsce kłopoty, odkąd ruszyła komisja do spraw Pegasusa, no co tam są za asy, co za asy. Stop. Przewodnicząca komisji, nadkomisarz Magdalena Sroka, dzielnie walczyła przez kilka godzin z językiem polskim ze skutkiem zmiennym, ale... Stop.