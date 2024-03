Malwy w Kopenhadze

Autorem słów był młody „pryszczaty” Krzysztof Gruszczyński, który obok Wiktora Woroszylskiego należał do najbardziej gorliwych socrealistów. Napisał też „Piosenkę pierwszomajową”; wiele piosenek wojskowych, zwykle o ­polsko-sowieckiej drużbie, oraz polskie słowa do Hymnu Światowej Federacji Młodzieży Demokratycznej – „Naprzód, młodzieży świata”, a także „Swiaszczennoj wojny”, ukochanej przez Stalina, najsłynniejszej pieśni sowieckiej drugiej wojny światowej do muzyki Aleksandrowa.