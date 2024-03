Kaczyński ostrzega: To bardzo mocno uderzy w Polskę

Jarosław Kaczyński skrytykował podczas swojego wystąpienia obecną koalicję rządzącą za brak realizacji obietnic z kampanii wyborczej. – Czy tak demokracja powinna wyglądać, czy demokracja to rządy tych, którzy zręcznie oszukują? Czy w sytuacji, kiedy 100 konkretów to w gruncie rzeczy prawie 100 kłamstw, w sytuacji w której ludzi wprowadza się w błąd, można powiedzieć na ogromną skalę, w ogóle można mówić o demokracji? – stwierdził Jarosław Kaczyński w trakcie konwencji samorządowej w Radzyniu Podlaskim.

Kaczyński: Rząd Tuska prowadzi politykę okradania polskiego społeczeństwa

– Można powiedzieć, że ten rząd prowadzi politykę, muszę użyć takiego słowa, okradania polskiego społeczeństwa. Myśmy w ciągu tych osiem lat władzy stworzyli perspektywę poprawy, wyraźnej poprawy – twierdził lider obozu PiS. – Niestety tak to przestało wyglądać. Zwyciężyło kłamstwo i mamy do czynienia dzisiaj z rządem oszustów i kłamców – ocenił.

Kaczyński przekonywał, że Narodowy Bank Polski i jego prezes musi być niezależny, w tej chwili w tę niezależność się uderza. Nawiązał w ten sposób do wniosku o Trybunał Stanu do prezesa NBP Adama Glapińskiego.

– Bank Narodowy, co za tym jego prezes musi być niezależny a w tej chwili w tę niezależność się bardzo mocno uderza i to jest tak, że po tym uderzeniu ta niezależność już przez lata, kolejne lata, nawet dziesięciolecia będzie podważona, będzie kwestionowana. Będziemy ponosić tego różne negatywne konsekwencje w szczególności, jeżeli chodzi o naszą sytuację ratingową, naszą sytuację jeśli chodzi o walutę i naszą sytuację jeżeli chodzi o chęć zewnętrznych inwestorów, żeby tutaj do Polski przywozić pieniądze i właśnie tworzyć nowe miejsca pracy – mówił Kaczyński.

Kaczyński: Euro uderzy w Polskę

– Jeżeli my bronimy złotówki to dlatego, że ona po pierwsze zapewnia nam możliwość regulowania sytuacji w polskiej gospodarce. To jest niesłuchanie ważny element naszej suwerenności i szanowni państwo to oznacza także, że nasza odporność na różnego rodzaju wstrząsy gospodarcze w Europie, czy nawet świecie jest dzięki temu znacznie większa niż w wypadku kiedy nie mamy w gruncie rzeczy nic do powiedzenia, nie możemy w tych sprawach nic zrobić. Euro jest dzisiaj dla nas czymś, co w Polskę, w polską rodzinę, w polskie gospodarstwo domowe bardzo mocno uderzy. Musicie państwo o tym pamiętać, ale to jest zobowiązanie tego rządu – oznajmił polityk.

Kaczyński ocenił sondaże przed wyborami samorządowymi jako obiecujące. – Szanse są w różnych miejscach Polski, prawie wszędzie, te wyniki, które ostatnio otrzymujemy są naprawdę bardzo zachęcające, ale to nie sondaże decydują. Decydują obywatele, którzy muszą podjąć dwie decyzje. Pierwsza i chcę to bardzo mocno podkreślić, to jest decyzja żeby pójść na wybory – powiedział Jarosław Kaczyński.

