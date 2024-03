"Wyraźnie zauważyliśmy". Parlament Europejski otrzymał pismo od biskupów

Europejscy biskupi zaapelowali w tym tygodniu do instytucji unijnych o rozpoczęcie szerszego dialogu na linii państwo-Kościół. Wezwali także kandydatów w wyborach do europarlamentu do włączenia zasad chrześcijańskich do swoich programów politycznych. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w czerwcu.

Apel biskupów

Podkreślając znaczenie demokracji uczestniczącej i zaangażowania obywateli w proces decyzyjny w sprawach europejskich, w wydanym oświadczeniu biskupi ubolewają nad tym, co określili jako "polityczną i instytucjonalną marginalizację głosów chrześcijańskich".

"Wyraźnie zauważyliśmy, że duża część obywateli, którzy z pewnością patrzą na przyszłość Europy przez pryzmat wartości chrześcijańskich, czuje się obecnie marginalizowana, ponieważ nie ma możliwości wyrażania swoich stanowisk i opinii w sposób autonomiczny i odrębny” – stwierdzili biskupi w swoim oświadczeniu z 20 marca.

"Zauważamy także wykluczenie wszelkich odniesień do wartości chrześcijańskich w dokumentach UE” – stwierdzili biskupi.

Oświadczenie zostało podpisane przez Komisję Konferencji Biskupów Unii Europejskiej (COMECE), Konferencję Kościołów Europejskich, Zgromadzenie Międzyparlamentarne ds. Prawosławia i Razem dla Europ.

Wybory do PE, które odbywają się co pięć lat, będą okazją dla obywateli z 27 państw członkowskich UE do wybrania łącznie 720 członków Parlamentu Europejskiego (MEPS), reprezentujących szacunkowo 448,4 mln obywateli.

W oświadczeniu biskupów podkreślono niezliczone wyzwania stojące przed UE, począwszy od kryzysu energetycznego, powolnego wzrostu gospodarczego i wspólnych zagrożeń dla bezpieczeństwa, a także kryzysu migracyjnego i trwającej wojny Rosji z Ukrainą.

"Wyzwaniom tym” – kontynuowano w oświadczeniu – "towarzyszy szerszy kryzys wartości na obszarze europejskim, który podaje w wątpliwość zasady i instytucje demokracji”.

Biskupi podkreślili także, że wartości chrześcijańskie, które "podziela duża część obywateli Europy”, mogą służyć jako zapora chroniąca przed wewnętrznymi i zewnętrznymi wyzwaniami Unii Europejskiej.

