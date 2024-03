Wipler: Rozmawiamy z rodziną, czy zainwestować w schron przy domu

Wipler komentował w niedzielę w Polsat News obecność rosyjskiej rakiety w polskiej przestrzeni powietrznej, o czym nad ranem poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ).

"Obiekt wleciał w polską przestrzeń na wysokości miejscowości Oserdów (woj. lubelskie) i przebywał w niej przez 39 sekund. W trakcie całego przelotu był obserwowany przez wojskowe systemy radiolokacyjne" – czytamy w komunikacie wojska.

Wipler: Rozmawiamy z rodziną o schronie przydomowym

– Cieszę się, że politycy uczą się na cudzych błędach. Moment, w którym znaleziono rakietę pod Bydgoszczą, to był moment, w którym Mariusz Błaszczak był trzecim najbardziej popularnym politykiem PiS, który miał najwyższe zaufanie, a po incydencie, z uwagi na to, jak źle zareagował (...) spadł do trzeciej dziesiątki – stwierdził poseł Konfederacji.

– Powiedzmy sobie szczerze, dla mnie to nie jest normalne, że siedzimy z rodziną i rozmawiamy, czy inwestować w schron przy domu, bo takie oferty relatywnie tanie się pojawiły – powiedział Wipler. – Co to są za czasy chore, w których rodziny ze sobą o tym rozmawiają, ale to jest polska rzeczywistość – dodał.

Raport NIK: W Polsce nie ma gdzie się ukryć

Schrony w Polsce nie pomieszczą nawet 4 proc. ludności, obrona cywila nie istnieje, a obywatele nie wiedzą, gdzie w razie zagrożeń mogą szukać bezpiecznego miejsca – wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli opublikowanego w połowie marca.



NIK skontrolowała Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej, 16 urzędów wojewódzkich, 16 starostw powiatowych oraz 32 urzędy gmin. Okres objęty kontrolą to lata 2020-2023 (do 29 września).



Zdaniem kontrolerów, przyczyną tej sytuacji jest przede wszystkim brak podstawowych przepisów wskazujących odpowiedzialnych za zarządzanie budowlami ochronnymi, określających ich niezbędne wyposażenie oraz wymogi techniczne, jakie muszą spełniać, czy choćby definiujących czym jest schron.

Wieloletni impas w tej kwestii ma przełamać przygotowywana przez MSWiA ustawa o ochronie ludności.

