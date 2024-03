Biedroń zwrócił się do Kaczyńskiego. Chodzi o wybory samorządowe

Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia. Polacy wybiorą przedstawicieli w radach dzielnic, gmin, miast i powiatów a także członków sejmików wojewódzkich oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Z najnowszego badania United Surveys dla Wirtualnej Polski wynika, że walka o władzę w sejmikach wojewódzkich między PiS a KO będzie bardzo zacięta.

Lewica chce debaty

Politycy Lewicy apelują o przeprowadzenie szerokiej debaty nt. samorządu. – To się należy Polkom i Polakom. Niech zobaczą nasze pomysły na samorząd. Niech usłyszą naszą wizję na Polskę przyszłości – mówił Robert Biedroń.

Europoseł zwrócił się w tej sprawie do liderów poszczególnych ugrupowań, w tym i do Jarosława Kaczyńskiego. – Wzywam do debaty opozycję, na czele z Jarosławem Kaczyńskim, wzywam także moich przyjaciół z koalicji rządzącej. Spotkajmy się na wielkiej debacie samorządowej. Porozmawiajmy o naszej wizji samorządu – mówił Robert Biedroń.

– Warto, żeby Polki i Polacy zobaczyli nas podczas tej debaty, żebyśmy my jako liderzy opowiedzieli o Polsce naszych marzeń, o Polsce przyszłości. My tę Polskę marzeń jako Lewica mamy, marzymy o niej, wiemy jakie konkretne pomysły dla samorządu mamy i o tym wszystkich chcemy porozmawiać także w gronie liderów, którzy będą decydowali w jakim kierunku Polska pójdzie nie tylko w ciągu tych dwóch tygodni do wyborów, ale także po tych wyborach i przez najbliższe lata – mówił podczas konferencji prasowej w Poznaniu.

Biedroń o osiągnięciach Lewicy

Biedroń podkreślił, że to Lewica dopilnowała sprawy podwyżek w budżetówce, jak również dodatkowych funduszy na mieszkania, transport publiczny, nowe autobusy, remonty szkół oraz szpitali.

Zapewnił też, że politycy Lewicy będą pilnować, by w szpitalach nie była stosowana "klauzula sumienia". – Dzisiaj nie mam pewności, że wszyscy kandydaci z koalicji rządzącej będą tego pilnowali. Jedyną gwarancją, że np. klauzula sumienia nie będzie stosowana w szpitalach kontrolowanych przez samorząd, że mieszkania będą budowane, że będą powstawały mieszkania z niskim czynszem jest głosowanie na Lewicę – stwierdził.

