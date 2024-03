Szef BBN porównał działania Rosji do psa. "Trzeba zrobić porządek z fafikiem"

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ) poinformowało, że w niedzielę, 24 marca o godzinie 4:23 nad ranem rosyjska rakieta wycelowana w Ukrainę przeleciała przez chwilę nad terytorium Polski.

"Obiekt wleciał w polską przestrzeń na wysokości miejscowości Oserdów (woj. lubelskie) i przebywał w niej przez 39 sekund. W trakcie całego przelotu był obserwowany przez wojskowe systemy radiolokacyjne" – podano w komunikacie.

Rzecznik Dowództwa Operacyjnego ppłk Jacek Goryszewski powiedział na konferencji prasowej, że rakieta poruszała się z prędkością 800 kilometrów na godzinę i na wysokości 400 metrów. Wyjaśnił, że nie było decyzji o zestrzeleniu pocisku, ponieważ wojsko wiedziało, jaka jest trajektoria jego lotu.

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że "gdyby jakakolwiek przesłanka świadczyła o tym, że ten obiekt zmierza w kierunku jakiegokolwiek celu zlokalizowanego na terytorium Rzeczypospolitej, oczywiście byłby zestrzelony, byłyby podjęte jeszcze bardziej adekwatne środki".

Szef BBN o rosyjskiej rakiecie: Trzeba zrobić porządek z fafikiem

Jacek Siewiera, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, tłumaczył we wtorek w radiu RMF FM, że ewentualna decyzja o strąceniu rakiety należy do dowódcy operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, gen. Macieja Klisza.

Pytany o to, jak Polska powinna zareagować na postawę ambasadora Rosji Siergieja Andriejewa, który odmówił stawienia się w MSZ w celu złożenia wyjaśnień związanych z kolejnym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjski pocisk, Siewiera odparł: – Dla mnie problem jest gdzie indziej i dotyczy bezpośrednio rakiety.

– Proszę sobie wyobrazić, że ma pan domek i sąsiada. Sąsiad ma niebezpiecznego pieska, który biega po okolicy, wbiega również na pana ogródek, szczeka, warczy, grozi, będzie gryzł gości. Robi to raz, pan woła sąsiada, a ten mówi, że chce dowodów. Piesek robi to drugi raz, sąsiad przychodzi i znów mówi: "pokaże pan dowody, że to mój pies". Zwierzę robi to trzeci raz i tu rodzi się pytanie, co zrobić z pieskiem? – mówił szef BBN, dodając, że "trzeba najpierw zrobić porządek z fafikiem".



MSZ wezwało ambasadora Rosji. Andriejew nie przyszedł

Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało w niedzielę komunikat z informacją, że Polska będzie domagać się od Rosji wyjaśnień w związku z kolejnym naruszeniem przestrzeni powietrznej kraju.

Wezwany w tej sprawie ambasador Rosji w Polsce Siergiej Andriejew odmówił przyjścia do MSZ. Jak tłumaczył, uznał, że bez przedstawienia przez stronę polską dowodów na obecność rosyjskiej rakiety w przestrzeni powietrznej naszego kraju "nie ma sensu rozmawiać".

