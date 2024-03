Grabiec: Są konkrety. Fogiel: Chcą przykryć kompromitację

Służby włamały się we wtorek do domu Zbigniewa Ziobry, byłego ministra sprawiedliwości. Jednak nie jest to jedyna akcja służb. Funkcjonariusze pojawili się również u byłego ministra Michała Wosia, byłego wiceministra Marcina Romanowskiego oraz posła Suwerennej Polski Dariusza Mateckiego. Agencji CBA weszli do budynków należących do zgromadzenia Sercanów. Akcja ma związek z działaniami w sprawie Funduszu Sprawiedliwości i ogólnie objęły kilkadziesiąt podmiotów.

Działania mają miejsce klika dni po symbolicznej dacie 100 dni rządów premier Donalda Tuska. "Są konkrety" – tak całą sprawę skomentował szef KPRM Jan Grabiec, nawiązując do "100 konkretów na 100 dni". Były to cele, których zrealizowanie w kampanii zapowiedziała Platforma Obywatelska. Po 100 dniach okazało się, że w całości zostało wykonanych zaledwie kilka (według różnych wyliczeń od kilku do ok. 12 konkretów). Wiadomo np., że wprowadzenie kwoty wolnej od podatku, wynoszącej 60 tys. zł, nie będzie możliwe ani w tym ani w przyszłym roku, co przekazał minister finansów.

"I w ten sposób szef kancelarii premiera potwierdza, że cała sprawa to polityczne igrzyska, które mają przykryć całkowitą kompromitację rządu, jeśli chodzi o obietnice wyborcze" – napisał na portalu X poseł PiS Radosław Fogiel.

Akcja CBA. Funkcjonariusze weszli do klasztorów Sercanów

Agencji CBA weszli do budynków należących do zgromadzenia Sercanów. Akcja ma związek z działaniami w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Informację jako pierwsza podała Telewizja Republika. Funkcjonariusze weszli do kilku budynków, które są w użytkowaniu Fundacji Profeto. Chodzi m.in. o dom prowincjalny i klasztor seminaryjny.



"Z informacji, jakie przekazał nam rzecznik Zgromadzenia Księży Sercanów dzisiaj o godzinie 6.00 służby (@CBAgovPL) weszły do kilku budynków klasztoru Sercanów wydzielonych do użytku fundacji Profeto. Chodzi m.in o dom prowincjalny i klasztor seminaryjny. Służby prowadzą te działania również #teraz" – napisał w mediach społecznościowych dziennikarz stacji Michał Rachoń.

Według Rachonia, służby mają prowadzić także działania względem księdza Michała Olszewskiego, prezesa Fundacji Profeto. Według mediów, agenci CBA zatrzymali kapłana.

