Akcja służb. Pełnomocnik Ziobry: Mamy do czynienia z sytuacją bez precedensu

We wtorek rano służby weszły do domów polityków Suwerennej Polski. Największe kontrowersje wzbudziła akcja w domu Zbigniewa Ziobry, gdzie, według relacji Patryka Jakiego, doszło do wybicia szyb i uszkodzenia drzwi. Głos w sprawie zabrał pełnomocnik byłego ministra sprawiedliwości, który określił całą sytuację jako "bez precedensu".

– Mamy do czynienia z sytuacją bez precedensu, żeby funkcjonariusze ABW weszli siłą na teren posesji byłego ministra sprawiedliwości. Czynności potrwają jeszcze co najmniej kilka godzin – powiedział. Mecenas wskazał także, że aby wejść do środka, funkcjonariusze musieli użyć siły. Wskazuje na to stan drzwi wejściowych do budynku.

– Od rodziny mam także informacje, że nikt nie próbował się z nimi skontaktować bezpośrednio jeżeli chodzi o pana Zbigniewa Ziobrę, a także jego małżonkę – dodał.

Akcja ABW

Europoseł Suwerennej Polski Patryk Jaki napisał we wtorek rano na platformie X, że "na polecenie neoprokuratorów Tuska i Bodnara" służby "włamały się do domu" Zbigniewa Ziobry, byłego ministra sprawiedliwości.

"Wybijali szyby i niszczyli dom. Wszystko pod jego nieobecność i leczenie w związku z nowotworem. Jego nieobecność była łatwa do ustalenia. Nie było nawet próby kontaktu – przecież umożliwiłby wejście, a telefon jest znany. To było jednak celowe. Gangsterskie działanie" – ocenił Jaki.

Dziennikarze portalu Niezależna.pl skontaktowali się z byłym ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym. Poseł Zbigniew Ziobro poinformował, że nikt nie utrudniał czynności prokuratury. Jak podkreślił, nie było żadnej próby kontaktu w związku z planami przeszukania jego domu.

Jak donosi Niezależna.pl, drzwi do domu byłego ministra zostały przepiłowane. Rzecznik Prokuratury Krajowej oznajmił, że "naruszenie drzwi odbyło się zgodnie z przepisami".

Kwiatkowski: Wszystkie czynności przeprowadzono prawidłowo

