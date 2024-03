Najnowszy sondaż. Tak chcą głosować Polacy

Ankieterzy IBRiS zapytali Polaków o to, na kogo oddaliby swój głos w wyborach do Sejmu. Pierwsze miejsce zajęła Koalicja Obywatelska, drugie – Prawo i Sprawiedliwość. Największe powody do zmartwienia ma Trzecia Droga, która wyraźnie traci poparcie. W Sejmie znalazłyby się jeszcze Lewica oraz Konfederacja. Deklarowana frekwencja wyniosła 56,7 proc. (jeszcze miesiąc temu było to 62,3 proc.).

Wyniki najnowszego sondażu

Zgodnie z wynikami zebranymi przez pracownię na Koalicję Obywatelską chce głosować 31,9 proc. respondentów. To mnie o 0,7 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim badaniem. Prawo i Sprawiedliwość uzyskało wynik 30 proc. poparcia (spadek o 0,1 pkt proc.). Trzecia Droga otrzymała 10,7 proc. wskazań i zanotowała spadek aż o 4,3 pkt. proc.

Wynik Lewicy to 9,5 proc. (wzrost o 0,8 pkt. proc.), a Konfederacji – 8,6 proc. (wzrost o 1 pkt proc.).

Sondaż został przeprowadzony przez IBRiS na zlecenie "Rzeczpospolitej" w dniach 22-23 marca metodą CATI na próbie 1067 osób.

Hołownia traci poparcie

Nie tylko notowania Trzeciej Drogi, ale również osobiste poparcie dla Szymona Hołowni, spada. W najnowszym rankingu zaufania marszałek Sejmu zajął wspólnie z prezydentem Andrzejem Dudą 1. miejsce.

Jak podaje Centrum Badania Opinii Społecznej, zaufanie do Andrzeja Dudy i Szymona Hołowni zadeklarowało w marcu po 50 proc. ankietowanych. Prezydentowi nie ufa 39 proc. respondentów, a marszałkowi Sejmu – 34 proc.

O ile Duda może mieć powody do zadowolenia, bo zaufanie do niego wzrosło o 6 punktów proc. i w takim samym stopniu ubyło ankietowanych, którzy mu nie ufają (spadek o 6 pkt proc.), to Hołownia stracił aż 11 pkt. proc., a odsetek deklarujących w stosunku do niego nieufność wzrósł o 8 pkt proc.

