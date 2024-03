Skandaliczne wpisy polityków władzy o Ziobrze. "Pani jest normalna?"

We wtorek funkcjonariusze ABW weszli do domów polityków Suwerennej Polski. Działania miały związek z czynnościami prowadzonymi w sprawie wydatkowania środków z Funduszu Sprawiedliwości. Największe kontrowersje wzbudziło przeszukanie w domu Zbigniewa Ziobry. W budynku nie było nikogo. Funkcjonariusze musieli użyć siły, aby dostać się do środka.

Nieoczekiwanie we wtorek wieczorem pod swoim domem pojawił się były minister sprawiedliwości. Ziobro spotkał się z dziennikarzami i przekazał swoje stanowisko w sprawie.

Skandaliczne komentarze

Sprawa wywołała olbrzymie poruszenie, a w sieci pojawiły się skandaliczne komentarze na temat byłego ministra sprawiedliwości. Część z nich zamieścili niestety również posłowie na Sejm.

"Przebywał poza granicami kraju, a przerwał leczenie w kraju i już jest przed swoim domem i robi politykę. Oni zawsze kręcili i kręcić będą. Cała ekipa Kaczyńskiego. #Ziobro" – napisał Tomasz Trela z Lewicy.

"Ziobro w Polsce chce brać opinię publiczną na litość" – stwierdziła z kolei Katarzyna Kierzek-Koperska z KO.

"Jesteś kanalia"

Oba wpisy są szeroko krytykowane zarówno przez internautów, jak również dziennikarzy oraz zwykłych internautów.

""Nie ma w słowniku ludzi kultur. słów, które mogłyby dostatecznie obelżywie określić pańskie postępowanie. Pan się nie kwalifikuje nawet do sądu dla ludożerców, buszmenie. W moich oczach jest pan nędznym gadem, omyłkowo tylko nazywanym człowiekiem, panie oberleutnant von Nogay" – napisał prof. Stanisław Żerko, cytując słynną kwestię z filmu CK Dezerterzy.

"Jesteś kanalia i nie masz zdolności honorowych obrzydliwy człowieku" – napisał Jan Kanthak pod wpisem Treli.

Również jednak wpis posłanki Koalicji Obywatelskiej jest szeroko komentowany:

