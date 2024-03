"Służalcza mentalność. Żenada". Jabłoński nie wytrzymał po komunikacie resortu sprawiedliwości

We wtorek w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyło się spotkanie wiceministra Dariusza Mazura z sekretarzem stanu ds. Federalnych i Europejskich, Spraw Międzynarodowych i Mediów Nadrenii Północnej-Westfalii Markiem Speichem. Mazur zreferował niemieckiemu politykowi postępy polskiego rządu w kwestii przywracania praworządności.

Wiceminister przypomniał, że 20 lutego Adam Bodnar oraz Krzysztof Śmiszek podczas posiedzenia Rady Unii Europejskiej ds. Ogólnych w Brukseli przedstawili Plan Działań Polski ws. przywracania praworządności. Działania obejmują reformy Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Krajowej Rady Sądownictwa oraz funkcjonowania sądów powszechnych.

Mazur dodał, że w ostatnich tygodniach minister Bodnar odbył szereg spotkań (m.in. z komisarzem UE ds. sprawiedliwości Didierem Reyndersem, wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej Věrą Jourovą oraz przewodniczącą Parlamentu Europejskiego Robertą Metsolą) podczas których omawiał postępu Polski na drodze do przywracania praworządności.

Jabłoński: Dramat

Komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości postanowił skomentować polityk Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Jego uwagę przykuł ostatni akapit tekstu.

"Sekretarz Stanu ds. Federalnych i Europejskich, Spraw Międzynarodowych i Mediów Nadrenii Północnej-Westfalii Mark Speich pozytywnie ocenił przedłożony przez wiceministra Mazura plan reform. Podkreślił ponadto, że opierający się na wzajemnym szacunku konstruktywny dialog między Ministerstwem Sprawiedliwości a instytucjami międzynarodowymi, jasno wskazuje, iż Polska z powrotem staje się odpowiedzialnym i rzetelnym partnerem w relacjach z Unią Europejską" – napisał resort sprawiedliwości.

Co nie spodobało się politykowi opozycji w tym fragmencie?

Dramat... Ostatnio @Adbodnar cieszył się na Twitterze jak dziecko, bo dostał pochwałę od ambasadora USA. Ale teraz spadamy jeszcze niżej – teraz w OFICJALNYM KOMUNIKACIE @MS_GOV_PL z dumą ogłasza, że pochwalił ich sekretarz stanu. Czyli wiceminister. I to nawet nie federalny – na poziomie landu. To mniej-więcej tak, jakby Niemcy chwalili się, że poklepał ich po ramieniu wicemarszałek któregoś z naszych województw (a tak naprawdę jeszcze ktoś szczebel niżej). No ale Niemcy to poważne państwo i nie mają wobec zagranicy takiej służalczej mentalności, jak ta która demonstruje dzień w dzień rząd D. Tuska" – napisał Jabłoński, który zakończył swój post słowem "Żenada!".

