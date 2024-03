Nitras atakuje kibiców Legii: Dosyć tępa ta "Żyleta"

Sławomir Nitras kolejny raz uderzył w kibiców Legii Warszawa. W środę na antenie Radia Zet minister sportu stwierdził, że najbardziej zagorzali fani stołecznego klubu "sami odstraszają inwestorów od polskiej piłki nożnej".

– To jest wina "Żylety" i kibolstwa na trybunach. Ci wszyscy kibole odstraszają od piłki nożnej ludzi biznesu, ludzi, którzy chcą zainwestować w sport. To jest wasza wina! Napiszcie sobie transparent: "To nasza wina, że Legia dziś ma problemy finansowe" – powiedział polityk Platformy Obywatelskiej.

Nitras ostro o kibicach Legii

Relacje ministra sportu z kibicami Legii Warszawa są w ostatnich tygodniach bardzo napięte. Sławomir Nitras krytykował zachowanie fanów wicemistrzów Polski. Kibice Legii zareagowali na wypowiedzi polityka PO podczas grudniowego meczu z AZ Alkmaar w Lidze Konfederacji Europy. Na "Żylecie" pojawił się transparent: "Nitras zmień dilera".

– Jeżeli ktoś się zastanawia, dlaczego prywatni inwestorzy chętnie finansują siatkówkę, lekką atletykę, a omijają szerokim łukiem piłkę nożną, to jest wina "Żylety" – mówił w Radiu Zet Sławomir Nitras.

– Nie boję się kibiców z Łazienkowskiej. Powiem więcej: dosyć tępa ta "Żyleta" czasami. Ostatnie transparenty? W ogóle nie robi to na mnie wrażenia. Jedyne, co mnie denerwuje, to to, że mniejszość na stadionach – nie dotyczy to tylko obiektu Legii – próbuje zdominować większość – kontynuował minister sportu.

– Mam wielu przyjaciół kibiców Legii, którzy chodzą na mecze i przepraszają mnie za to, co tam się dzieje. Proszę zwrócić uwagę: na tym samym spotkaniu obrażano mnie, pana Dariusza Mioduskiego [prezesa Legii – przy. red.], Kostę Runjaicia [trenera – przy. red.], pana Jacka Zielińskiego [dyrektora sportowego – przy. red.] – stwierdził Nitras, odnosząc się do transparentu o treści: "Zmiana dilera nie pomogła, Nitras przestań ćpać", który pojawił się na "Żylecie" na marcowym meczu Legii z Piastem Gliwice.

