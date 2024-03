Schetyna: Trzeba wyjaśnić do bólu. Będzie bolało

Były szef PO odniósł się w Polsat News do akcji ABW wobec polityków Suwerennej Polski. – Nie skomentowałbym choroby Zbigniewa Ziobry, ale rzecz nie dotyczy jego, tylko tego, co robiono w Ministerstwie Sprawiedliwości –przekazał Grzegorz Schetyna.

– Wystąpienie Ziobry przed swoim domem było dosyć rozpaczliwe. Tak jak i cała obrona tego, co robiono z Funduszem Sprawiedliwości i skokiem na publiczną kasę – przekonuje polityk KO. Wskazał, że akcja przeszukiwań w mieszkaniach polityków była skoordynowana na dużą skalę. – To nie jest prosta operacja – dodał.

– Za tak szeroko zakrojona akcją stoją poważne powody. Będziemy mogli ją ocenić, jak zobaczymy dalsze efekty tych działań. Ja wierzę w służby, w odnowioną prokuraturę. Wierzę, że były przyczyny do takiej akcji – zadeklarował.

"Będzie bolało"

– Sprawę Funduszu Sprawiedliwości trzeba wyjaśnić do bólu. I to będzie bolało, tu nie ma innej możliwości jak upublicznienie wszystkiego. Ta sprawa wywoływała dużo kontrowersji – powiedział. Według senatora KO należy dogłębnie zbadać wszystko ws. Funduszu Sprawiedliwości. – Będą w tej sprawie nowe informacje. Jak sądzę, już w przyszłym tygodniu – zaznaczył.

– Jestem przekonany, że ci którzy łamali prawo, defraudowali publiczne pieniądze, za to odpowiedzą – dodał polityk. Grzegorz Schetyna powiedział, że "Fundusz Sprawiedliwości to było państwo w państwie". – Mówię tu o "królestwie ministra Ziobry". To się skończyło. Nie mamy krótkiej pamięci. Pamiętamy, jak przeszukiwano mieszkanie posła Gawłowskiego. Dlatego musimy pamiętać o standardach – powiedział Schetyna.

Na pytanie, czy standardy działania służb są odpowiednie, polityk odpowiedział, że "musza takie być". – Zrobimy wszystko, aby takie były – dodał. – Na tym też polega kontrola parlamentu nad funkcjonowaniem ministerstw – zaznaczył.

