Enigmatyczny wpis Tuska. "Wiecie, o czym mówię"

"Tym, którzy bezinteresownie odważyli się kilka lat temu wystąpić przeciw kłamstwom i złodziejstwu władzy, należy się szacunek. Szczególnie od tych, którzy na współpracy z tą władzą nieźle zarabiali. Wiecie, o czym mówię" – taki wpis opublikował Tusk w piątek rano.

Nie doprecyzował, co ma na myśli. Wielu interpretuje to jako komentarz polityka do afery wokół prokurator Ewy Wrzosek oraz faktu ujawnienia tych informacji przez media. Autor tekstu na ten temat Patryk Słowik napisał: "Nawet nie pomyślałem, że to może być o mnie. Pan premier przecież ani nie posunąłby się do insynuacji, ani nie sugerowałby, że media mają nie zajmować się zasłużonymi".

Kompromitujące doniesienia

Przypomnijmy, że w czwartek portal Wirtualna Polska ujawnił budzące ogromne wątpliwości działania znanej z niechęci wobec poprzedniej władzy prokurator. Jak podano, Wrzosek "starała się zablokować betonowanie mediów publicznych przez Prawo i Sprawiedliwość poprzez składanie prokuratorskich wniosków do sądów". Chodziło o podjętą 27 listopada 2023 r. przez Radę Mediów Narodowych, na wniosek ówczesnego ministra kultury Piotra Glińskiego, uchwałę o dokonaniu zmian w statutach jednostek publicznej radiofonii i telewizji oraz Polskiej Agencji Prasowej. Aby mogło się to stać, sądy rejestrowe musiały wpisać zmiany w statutach szeregu spółek, w tym regionalnych rozgłośni radiowych. W reakcji 30 listopada 2023 r. do prokuratury rejonowej Warszawa-Mokotów w Warszawie trafiło pismo jeszcze wtedy posła, obecnie ministra Bartłomieja Sienkiewicza, który "wnioskował o podjęcie czynności zmierzających do zabezpieczenia roszczeń o stwierdzenie nieważności/uchylenia uchwał dotyczących mediów publicznych". Pismo trafiło także do pracującej w mokotowskiej jednostce prokurator Ewy Wrzosek. "Tego samego 30 listopada 2023 r. Ewa Wrzosek zaczyna działać" – czytamy.

WP ustaliła, że wnioski dot. mediów, przygotowywane przez Wrzosek, powstały poza prokuraturą – możliwe, że w korporacji prawniczej Clifford Chance.

Sama prokurator nie ma sobie nic do zarzucenia. "Celem skierowanych przeze mnie wniosków miało być zabezpieczenie roszczeń o stwierdzenie nieważności/uchylenia uchwał w statutach jednostek publicznej radiofonii i telewizji. W moim najgłębszym przekonaniu tego właśnie wymagał interes społeczny" – tak Ewa Wrzosek odpowiada na pytania dot. jej działań jesienią 2023 r.

Śledztwo w jej sprawie prowadzi Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej.

