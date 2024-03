Trzaskowski wskazał na "główny problem" Bocheńskiego

Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia. Polacy wybiorą przedstawicieli w radach dzielnic, gmin, miast i powiatów a także członków sejmików wojewódzkich oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. W Warszawie na urząd prezydenta kandydują: Rafał Trzaskowski, Tobiasz Bocheński, Magdalena Biejat, Przemysław Wipler, Janusz Korwin-Mikke oraz Romuald Starosielec.

Trzaskowski o wiarygodności Bocheńskiego

Rafał Trzaskowski był w programie „Fakt Live” pytany o swojego głównego konkurenta z Prawa i Sprawiedliwości Tobiasza Bocheńskiego.

– Myślę, że główny problem Tobiasza Bocheńskiego to właśnie wiarygodność, dlatego, że wiele osób mu zarzuca, że nie zna Warszawy, można się Warszawy nauczyć, natomiast to jest osoba, która kiedyś powinna być niezależnym urzędnikiem. Wojewoda jest niezależnym urzędnikiem, który nic nie powinien mieć absolutnie wspólnego z polityką. Tobiasz Bocheński jak był wojewodą łódzkim przez długi czas, później warszawskim, to zachowywał się jak zagończyk partyjny, jak partyjny funkcjonariusz – stwierdził prezydent Warszawy.

Jak dodał, Bocheński obecnie próbuje się prezentować jako osoba w pełni niezależna, spokojna, która nie ma nic wspólnego z PiS. – Dzisiaj opowiada, że jest zwolennikiem praw kobiet, że chciałby liberalizować prawo aborcyjny, przedstawia się jako osoba bardzo liberalna – stwierdził Rafał Trzaskowski.

Trzaskowski o "błędzie Lewicy"

W tym samym programie Trzaskowski zarzucił politykom Lewicy, że popełniają spory błąd w kwestii mieszkalnictwa. – My oczywiście budujemy mieszkania, ja za swojej kadencji oddałem 12 tysięcy mieszkań i 3 tysiące mieszkań jest w budowie. To są mieszkania zarówno socjalne, komunalne, jak i na tani wynajem. Ale wydaje mi się, że tutaj Lewica robi poważny błąd, dlatego że próbuje wytworzyć takie wrażenie, że samorząd sam rozwiąże problem mieszkań i cen mieszkań – stwierdził Rafał Trzaskowski w programie „Fakt Live”.

Jego zdaniem samorządy mogą pomóc ludziom, którzy są w trudniejszej sytuacji finansowej, natomiast nie rozwiążą samieproblemu cen mieszkań. W związku z tym, że sytuacja budżetowa miasta dzięki Bogu się poprawia, będziemy budować jeszcze więcej mieszkań na tani wynajem, ale tutaj potrzebne są rozwiązania ustawowe. Tutaj dużo więcej można zrobić za pośrednictwem rządu, Senatu i Sejmu, niż za pośrednictwem samych samorządów – kontynuował.

