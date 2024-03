KO i Lewica chcą obejść weto Dudy. Oto ich pomysł

Prezydent Andrzej Duda nie podpisał ustawy zakładającej dostęp do tabletki "dzień po" bez recepty dla osób powyżej 15. roku życia. W sieci zaroiło się od komentarzy. "Podstawowym uzasadnieniem decyzji prezydenta jest wola poszanowania konstytucyjnych praw i standardu ochrony zdrowia dzieci" – wyjaśnia KPRP.



Skutkiem decyzji prezydenta w sprawie wetowanej ustawy będzie sytuacja, w której produkty lecznicze, w tym tzw. antykoncepcja awaryjna, będą w Polsce dostępne na dotychczasowych zasadach, czyli tylko na receptę.

Rządzący chcą ominąć weto

Politycy rządzącej koalicji mówią wprost, że szukają sposobu na "ominięcie" prezydenckiego weta. – Mamy przygotowane rozporządzenie, które odwołuje się oczywiście do ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych i do ustawy o zawodzie farmaceuty. Przewidujemy, że w formule opieki farmaceutycznej po konsultacji farmaceutycznej, farmaceuta będzie mógł wystawić taką apteczną receptę i wydać kobiecie tę tabletkę – stwierdziła minister zdrowia Izabela Leszczyna w TVN24.

Polityk przypomniała, że złożyła obietnicę, że kontrowersyjna tabletka będzie dostępna od 1 maja. – W tym tygodniu zaraz po świętach przekażemy rozporządzenie do konsultacji społecznych – dodała.

Również senator Lewicy Magdalena Biejat przyznaje, że próba "ominięcia" weta za pomocą rozporządzenia to "dobry pomysł". – Ja myślę, że dobrym pomysłem jest to, żeby na razie, póki czas, wprowadzić rozporządzenie umożliwiające wydanie tej tabletki na podstawie recepty farmaceutycznej, choć jest to półśrodek oczywiście, a co do zmiany prawa będziemy o tym na pewno rozmawiać, ja osobiście skłaniałabym się do tego, żeby taką ustawę złożyć, bo lepsze to, niż nic – mówiła.

Jednocześnie stwierdziła, że granica 18 roku życia jest zbyt wysoka, gdyż legalnie współżyć można w Polsce od 15 roku życia, a w ciąże może zajść również i 13-latka. – Ja uważam, że tej różnicy wieku w ogóle nie powinno być, kobieta, która może zajść w ciążę, powinna mieć dostęp do antykoncepcji – stwierdziła.

