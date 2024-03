"Zło nie musi triumfować", "święta nadziei". Politycy składają Polakom wielkanocne życzenia

W Wielką Sobotę premier Donald Tusk wziął udział śniadaniu wielkanocnym w Kościerzynie (województwo pomorskie). Szef rządu wygłosił także krótkie przemówienie, podczas którego złożył Polakom życzenia wielkanocne.

– Głęboko wierzę, że Wielka Sobota może być momentem wyczekiwania, wyciszenia, ale będzie też początkiem drogi do dobrej, serdecznej atmosfery w całym kraju. Zło nie musi triumfować, że przyszłość może być nacechowaną i dobrem, i moralnością. Także w polskim życiu publicznym. Wierzę, że – z trudem, bo z trudem – ale będziemy budowali ład moralny i on ułatwi nam wszystkim odnalezienie takiego spokoju serc i dusz – powiedział Tusk i zadeklarował, że zrobi wszystko, co w jego mocy, aby codzienne życie Polaków było "coraz lepsze i radośniejsze" i mogli oni podczas spotkania z rodziną "porozmawiać o miłości, o bliskich, a niekoniecznie o tym, co się dzieje wokół nas czasami złego".

Życzenia od polityków

Życzenia rodakom złożył także lider opozycji Jarosław Kaczyński. Prezes PiS powiedział, że przed zbliżającymi się świętami Wielkiej Nocy, życzy Polakom przede wszystkim nadziei.

– Życzę Państwu, żeby były to święta błogosławione, święta rodzinne i żeby były to święta nadziei. Nadziei na Wasz osobisty sukces, na dobry los, ale także na lepszy los dla naszej Ojczyzny, na pokój, na zwycięstwo demokracji – powiedział na nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych.

"Życzę Wszystkim Państwu radości i wielu potrzebnych łask ze Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Niechaj zabrzmi Alleluja!!!" – napisała w serwisie X europoseł Beata Kempa.

"Z okazji Świąt Wielkanocnych życzę Państwu obfitych darów Jezusa Zmartwychwstałego. Radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Wesołego Alleluja!" – napisał Przemysław Czarnek, poseł PiS.

– Święta Wielkiej Nocy to w polskiej tradycji czas budzenia się do nowego życia. Zaczynamy wiosnę w polskiej edukacji, budujemy szkołę przyjazną, nowoczesną i uczącą efektywnie – powiedziała na nagraniu minister edukacji narodowej Barbara Nowacka.

