Przewodniczący KEP: Pozwólmy się prowadzić Zmartwychwstałemu Panu

Nadzieja to Chrystus

Przewodniczący Episkopatu zaznaczył, że Chrystus zmartwychwstał, przynosząc nam nową nadzieję. – Nadzieja ta to Chrystus, który żyje. A my, idąc za Nim, osiągniemy zbawienie i będziemy żyć na wieki – przyznał.

– Niech ta chrześcijańska nadzieja ożywia każdego dnia zarówno wspólnotę Kościoła w Polsce, jak i naszą wspólnotę narodową w kraju i na emigracji, pomimo złożonej sytuacji i wyzwań, przed którymi stoi Kościół nad Wisłą. Wraz z wszystkimi ludźmi dobrej woli i polskimi biskupami, chcę te wyzwania podjąć – podkreślił Przewodniczący KEP.

– Pozwólmy się zatem prowadzić Zmartwychwstałemu Panu Jego drogami i bądźmy otwarci na Jego działanie pośród nas – zachęcił abp Wojda.

– Wszystkim Rodakom życzę spokojnych i pełnych paschalnej radości Świąt Wielkanocnych – powiedział Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Abp Polak: Trudno żyć bez nadziei

Życzenia świąteczne złożył Polakom także Prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak.

– Jakże trudno żyć bez nadziei! Dlatego potrzebujemy, by Pan zmartwychwstał w naszych pozrywanych relacjach, w tym wszystkim, co napełnia nas dziś zgorzknieniem i smutkiem, by zmartwychwstał w naszych ranach po doznanych krzywdach, w surowych osądach. Potrzebujemy, by Pan odsunął ciężki kamień wzajemnych uprzedzeń, dystansu, a nierzadko nienawiści – powiedział.

– Potrzebujemy, by Pan odsunął ciężki kamień wzajemnych uprzedzeń, dystansu, a nierzadko nienawiści. Potrzebujemy, by tchnął życie do wypowiadanych przez nas słów, które często zamiast budzić nadzieję – odbierają ją, zamiast dawać życie – trzymają nas w grobie zniechęcenia i zamknięcia w sobie. Potrzebujemy, by Dobra Nowina o Zmartwychwstałym uzdrowiła nas z lęku i niepewności o jutro, by odwróciła logikę wojny i niszczenia ludzkiego życia, by podźwignęła nasze zbolałe serca, wlała w nie pokój i nadzieję – dodał.

