"Niemców strach ogarnia szybciej niż Polaków". Gauck: Putin wykorzystuje tę sytuację

Kanclerz Niemiec podtrzymał stanowisko odmowne w zakresie próśb Kijowa o dostarczenie armii ukraińskiej rakiet manewrujących dalekiego zasięgu Taurus. – Jako szef rządu muszę wziąć na siebie odpowiedzialność za kwestie wojny i pokoju oraz bezpieczeństwa w Europie. (…) Oprócz zdecydowanego wsparcia dla Ukrainy ważne jest dla mnie jedno: zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapobiec eskalacji tej wojny, czyli wojny między Rosją a NATO – zadeklarował Olaf Scholz w wywiadzie dla dziennika "Märkische Allgemeine Zeitung".

Polityk podkreślił, że Niemcy nie wyślą żołnierzy na Ukrainę. – Wysyłając każdą partię broni, dokładnie analizujemy, co to oznacza w danym kontekście. Dlatego zdecydowałem, co zdecydowałem – powiedział Scholz.

"Niemców strach ogarnia szybciej niż Polaków"

– Prezydent Rosji Władimir Putin wie, że wielu Niemców strach ogarnia szybciej niż Polaków czy Francuzów i wykorzystuje tę sytuację – ocenił były prezydent Niemiec Joachim Gauck w rozmowie z Redaktionsnetzwerk Deutschland. – Strach jest pomocnikiem agresora. Apeluję, aby nie ulegać strachowi zbyt szybko, na przykład przed groźbą użycia broni atomowej – dodał.

Jego zdaniem Putin swoimi groźbami robi wrażenie na "niemieckiej duszy". – Strach zawęża spojrzenie i skłania do ucieczki, chociaż opór byłby możliwy – kontynuował polityk.

Gauck opowiedział się za przekazaniem Ukrainie pocisków manewrujących Taurus. Według niego taka decyzja nie oznaczałaby wejścia Niemiec do wojny. Polityk zwrócił uwagę na to, że podobnego zdania jest wielu znanych ekspertów prawa międzynarodowego oraz wysokich rangą wojskowych. Joachim Gauck wyraził nadzieję, że kanclerz Olaf Scholz zmieni swoje zdanie w tej sprawie.

Taurus jest uznawany za odpowiednik brytyjskich pocisków Storm Shadow, które zostały już dostarczone na Ukrainę i pozwoliły jej oddziałom atakować wojska rosyjskie daleko za linią frontu.

