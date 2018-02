Wojna o prestiż

Co najmniej od czasu wybuchu wojny w Donbasie słyszymy ciągle o tym, jak groźna jest „wojna informacyjna”, jakie spustoszenie w przestrzeni publicznej sieją celowe manipulacje, systematyczna dezinformacja i doraźne kłamstwa zwane z angielska fake newsami. Obowiązująca nad Wisłą poprawność polityczna jednoznacznie wskazuje przy tym na Rosję jako na to państwo, które tradycyjnie nie czuje żadnych moralnych oporów przed posługiwaniem się kłamstwem w walce o swoje interesy. A jednak, gdy Polska padła w końcu ofiarą informacyjnego blitzkriegu, okazało się, że jego sprawcami nie byli Rosjanie (choć Antoni Macierewicz i Tomasz Sakiewicz zdążyli już ich o to oskarżyć), ale „zaprzyjaźniony” Izrael, wspierany przez sojusznicze Stany Zjednoczone.