"Jak Nagasaki i Hiroszima". Kongresmen narobił zamieszania słowami o Gazie i Putinie

Chodzi o sytuację z 25 marca, kiedy Walberg w trakcie spotkania z wyborcami nawiązał do II wojny światowej i amerykańskich uderzeń bronią jądrową na Japonię.

"Jak Nagasaki i Hiroszima"

W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych, Walberg, członek Izby Reprezentantów Kongresu USA, odpowiedział na pytanie wyborcy o to, dlaczego Stany Zjednoczone wykorzystują amerykańskie dolary do budowy tymczasowego mostu w celu zapewnienia pomocy humanitarnej dla Palestyńczyków głodujących w Strefy Gazy.

Walberg powiedział, że nie sądzi, że Amerykanie powinni to robić. – Nie powinniśmy wydawać ani grosza na pomoc humanitarną – ocenił. – To powinno być jak Nagasaki i Hiroszima. Załatwić to szybko – dodał.

"Szybko pokonać Putina"

Tymczasem w pełnej transkrypcji odpowiedzi Walberga, dostarczonej CNN przez jego biuro, republikański kongresmen dodał, że ta sama logika powinna zostać zastosowana na Ukrainie, aby "szybko pokonać Putina".

"To samo powinno być na Ukrainie. Szybko pokonać Putina. Zamiast 80 proc. na Ukrainie do celów humanitarnych, powinno być 80-100 proc. do zniszczenia Rosji, jeśli tego właśnie chcemy" – cytuje zgodnie z transkrypcją CNN.

Walberg: Użyłem metafory

W oświadczeniu opublikowanym na X, Walberg twierdzi, że nie sugerował użycia broni nuklearnej w celu zakończenia konfliktów.

"Jako dziecko, które dorastało w erze zimnej wojny, ostatnią rzeczą, za którą bym się opowiadał, byłoby użycie broni jądrowej. W skróconym klipie użyłem metafory, aby wyrazić potrzebę zarówno Izraela, jak i Ukrainy, aby wygrać swoje wojny tak szybko, jak to możliwe, bez narażania amerykańskich żołnierzy na niebezpieczeństwo. Moje rozumowanie było dokładnie odwrotne do tego, co jest zgłaszane: im szybciej te wojny się zakończą, tym mniej niewinnych istnień zostanie złapanych w krzyżowy ogień" – podkreślił Walberg w oświadczeniu.

"Im szybciej Hamas i Rosja się poddadzą, tym łatwiej będzie iść naprzód. Użycie tej metafory, wraz z usunięciem kontekstu, zniekształciło moje przesłanie, ale w pełni podtrzymuję te przekonania i stoję po stronie naszych sojuszników" – zadeklarował.

