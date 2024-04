Czy polska armia jest gotowa na sytuację awaryjną?

Łukasz Warzecha zapowiada nowe "Do Rzeczy"

Temat okładkowy to gotowość polskiej armii do sytuacji awaryjnej. Jakiejkolwiek – mówi Łukasz Warzecha w zapowiedzi nowego numeru tygodnika "Do Rzeczy".

– Tomasz Cukiernik pisze o stanie polskiej armii. Konkluzje z tego tekstu nie są specjalnie optymistyczne. Łukasz Zboralski rozmawia z Mariuszem Cielmą, redaktorem naczelnym "Nowej Techniki Wojskowej”, jaki jest stan obrony przeciwlotniczej. Tu konkluzje również nie są optymistyczne. W wywiadzie pada stwierdzenie, że dzisiaj jej stan jest gorszy niż przed wojną na Ukrainie – mówi Łukasz Warzecha w zapowiedzi najnowszego numeru naszego tygodnika. Co jeszcze w nowym "Do Rzeczy"? – Wbrew zapewnieniom samych unijnych decydentów europejska armia nie jest jedynie utopijnym pomysłem odkładanym na odległą przyszłość. To realny projekt, który jest realizowany już teraz. Unijne siły zbrojne nie zapewnią nam jednak bezpieczeństwa, ale przeciwnie: ograniczą polską suwerenność, decyzyjność władz i osłabią nasz potencjał obronny – prognozuje Jan Fiedorczuk w artykule “Unijczycy chcą armii”. – Takimi akcjami jak najazd na dom byłego ministra sprawiedliwości Tusk prócz zaspokojenia żądzy zemsty swoich wyznawców osiąga też inny cel: utwierdza pozycję jedynego przywódcy w swoim obozie – pisze Rafał A. Ziemkiewicz w tekście “Włam u Ziobrów”. – Cyfrowy pieniądz absolutnie wyłącza anonimowość transakcji, a emitent pieniądza cyfrowego może uzyskać niewyobrażalny potencjał władzy. Czy zapowiadane cyfrowe euro może zostać wprowadzone w Polsce bez wchodzenia naszego kraju do strefy euro? – rozważa Rafał Adamus w tekście “Cyfrowe euro w Polsce?”. – Wielki kryzys migracyjny z lat 2015–2016 rzekomo się skończył, ale do Europy nadal napływają setki tysięcy przybyszów rocznie. Składają wnioski o azyl, żyją wygodnie za publiczne pieniądze… a relatywnie duża część z nich popełnia przestępstwa. Problemy państw zachodniej UE wkrótce mogą stać się naszymi – zauważa Paweł Chmielewski w tekście “Jedynym wyjściem reemigracja”. Nowy numer „Do Rzeczy” w sprzedaży od wtorku 2 kwietnia 2024 r. Czytaj też:

