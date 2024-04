Polacy zapłacą jeszcze więcej. PiS reaguje na decyzję rządu projektem ustawy

– Po raz kolejny składamy w Sejmie projekt ustawy, który przywraca zerową stawkę VAT-u na żywność – przekazali we wtorek politycy PiS. Szef klubu Mariusz Błaszczak powiedział, że rząd sięga głęboko do kieszeni niezamożnych Polaków. – VAT na żywność oznacza wydrenowanie kieszeni właśnie tych, którzy przeznaczają znaczną część swoich dochodów na żywność – zwrócił uwagę polityk.

Zerowy VAT na żywność. PiS składa projekt ustawy

Europoseł Beata Szydło To nie koniec podwyżek. Od połowy roku będą drastycznie rosnąć ceny energii. PO i jej koalicjanci nabierają wody w usta i nie widzą potrzeby, ażeby jakieś zabezpieczenia zostały wprowadzone – dodała Beata Szydło.

Tobiasz Bocheński podkreślił, że decyzja o podwyższeniu podatku uderza nie tylko w kieszenie gospodarstw domowych, ale także w samorządy. – Celem projektu jest pozostawienie jak największych środków finansowych w kieszeniach Polaków i ulżenie w trudnym gospodarczym czasie, który wiąże się z różnymi sytuacjami, które nastąpiły w Polsce w ostatnich latach – ocenił.

Prawo i Sprawiedliwość chce przywrócenia zerowego VAT-u na żywność przynajmniej do końca roku. Błaszczak, Szydło i Bocheński zaapelowali do marszałka Sejmu Szymona Hołowni, by ich projekt w tej sprawie był procedowany jak najszybciej, czyli na najbliższym posiedzeniu Sejmu.

Decyzja rządu. Polacy zapłacą za żywność jeszcze więcej

Ministerstwo Finansów poinformowało w połowie marca, że w związku za spadkiem inflacji zerowa stawka VAT na niektóre produkty żywnościowe nie zostanie przedłużona. Wygaśnie nastąpiło wraz z końcem marca.

Według wyliczeń ekspertów powrót do stawki 5 proc. VAT będzie kosztował przeciętną polską rodzinę 800-1000 zł rocznie.

W górę pójdą artykuły spożywcze wymienione w poz. 1–18 załącznika nr 10 do ustawy o VAT. To m.in.: mięso, ryby, mleko, jaja, miód naturalny, orzechy, warzywa, owoce, tłuszcze zwierzęce, roślinne jadalne, zboża, przetwory ze zbóż, pieczywo, pieczywo cukiernicze, określone preparaty i mleko do żywienia niemowląt i dzieci oraz dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego.

Od poniedziałku sprzedawcy są zobowiązani naliczać 5 proc. VAT od tych artykułów i odprowadzać pobrane pieniądze do skarbówki.

