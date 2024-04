Bosak: Wezwanie ambasadora Izraela do MSZ to minimum co powinno nastąpić

Atak izraelskich sił zbrojnych na konwój wolontariuszy jest we wtorek szeroko komentowany na polskich kanałach społecznościowych. Sprawę ostrożnie poruszają także media.

Bosak: Wezwanie ambasadora Izraela to minimum

"Z oświadczenia World Central Kitchen wynika, że ich konwój — w którym zginął między innymi nasz obywatel — był oznaczony jako humanitarny, a IDF były informowane o jego ruchach. Wolontariusze zostali zaatakowani już po rozładowaniu żywności. Wygląda na to, że celem izraelskiego dowództwa jest sterroryzowanie organizacji humanitarnych i narastanie klęski głodu wśród Palestyńczyków. W tej chwili z powodu blokowania dostaw umierają tam ludzie, w tym niemowlęta. To ma swoją nazwę: zbrodnie wojenne. Wezwanie ambasadora Izraela do MSZ to minimum co powinno nastąpić" – ocenił Bosak, którego wypowiedź czytamy na koncie społecznościowym Ruchu Narodowego.

Reakcja MSZ i prezydenta

Na śmierć polskiego obywatela w wyniku uderzenia izraelskiej rakiety zareagowali minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski i prezydent Andrzej Duda.

"Osobiście poprosiłem ambasadora Izraela w Polsce Yacova Livnego o pilne wyjaśnienia. Zapewnił mnie, że Polska wkrótce otrzyma wyniki badania tej tragedii. Nasze Ministerstwo Sprawiedliwości wszczyna śledztwo" – napisał Sikorski we wtorek na platformie X. "Przyłączam się do kondolencji wobec rodziny naszego dzielnego wolontariusza oraz wszystkich cywilnych ofiar w Strefie Gazy" – dodał szef polskiej dyplomacji.

"Z głębokim bólem przyjąłem informację o śmierci w Strefie Gazy wolontariuszy z organizacji World Central Kitchen, w tym polskiego obywatela. Jestem myślami z ich najbliższymi. Ci odważni ludzie swoją służbą i poświęceniem dla bliźnich zmieniali świat na lepsze. Tragedia ta nigdy nie powinna się wydarzyć i musi zostać wyjaśniona" – czytamy na koncie prezydenta na X.

W Strefie Gazy zginął polski wolontariusz

W poniedziałek wielkanocny rakieta Izraela spadła na konwój, którym poruszali się wolontariusze organizacji humanitarnej World Central Kitchen (WCK), dostarczający żywność do Strefy Gazy.

Zginęło siedem osób, wśród nich byli Palestyńczycy, Brytyjczyk, Australijczyk, posiadacz podwójnego obywatelstwa USA i Kanady oraz Polak, mieszkaniec Przemyśla.

