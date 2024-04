Nowacka: Czy mamy uczyć dzieci na pamięć dopływów Odry?

Minister edukacji przekonuje, że nowoczesna szkoła to taka, która uczy tego, "co wiemy, że na pewno będzie potrzebne: komunikacji, współpracy, rozumienia nowych technologii, adaptacji do zmieniającego się świata, odporności, umiejętności walki z hejtem, krytycznego myślenia".

"Oczywiście mamy ich też uczyć matematyki, bo ona uczy logicznego myślenia i jest potrzebna w życiu. Mamy również namawiać ich do czytania, bo nic tak nie otwiera świata jak czytanie o nim, przecież nie wszystko zobaczymy na własne oczy. Mamy ich uczyć historii, żeby wiedzieli, skąd są i w jakim kontekście żyją" – podkreśla Barbara Nowacka.

Nowacka: Trzeba uwolnić dzieci z zbyt ciasnych ram

Pyta jednak, czy jest sens w uczeniu na pamięć dopływów Odry. "Czy ma sens, żeby siedzieli nad pracami domowymi, kiedy wiemy – to mówią nauczyciele – że odpowiedzi dostają od Chata GPT? Możemy się obrażać, ale taki jest świat. Sztuczna inteligencja jest i będzie i trzeba się nauczyć z nią żyć i ją kontrolować. Szkoła ma przygotować młodych, żeby sobie zbudowali świat taki, jakiego chcą. Żeby to było możliwe, należy dzieci i młodzież uwolnić ze zbyt ciasnych ram, takich, że oto mają do wkucia np. listę siedmiu nazwisk, i koniec. A może oni wolą się nauczyć pięciu, a dwa dowolne dorzucić od siebie, bo ktoś ich czymś zafascynował?" – przekonuje Nowacka.

Minister pytana o "odchudzenie" podstawy programowej mówi, że "potrzeba więcej zaufania i więcej czasu, by zrealizować program, który obecnie jest zdecydowanie przeładowany". "Trzeba się też pogodzić z tym, że większość dzieci nie będzie geniuszami jednocześnie z matematyki, fizyki, historii i języka polskiego. Jedni będą mieli predyspozycje do tego, inni do czegoś innego i niech się rozwijają intensywnie w tym, w czym są dobrzy. Nie możemy ich dłużej tłamsić i zmuszać do kucia czegoś, co w dzisiejszym świecie nie jest potrzebne" – wskazuje w wywiadzie dla "Wysokich Obcasów".

