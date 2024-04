"Plan B" Tuska z problemami. Szef NIA zabrał głos ws. tabletki "dzień po"

Rząd chce jednak obejść prezydenckie weto i umożliwić dostęp do kontrowersyjnej tabletki nawet pomimo sprzeciwu Andrzeja Dudy. Resort Zdrowia skierował do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia dotyczący dostępu do antykoncepcji awaryjnej, czyli tabletki "dzień po".

Projekt zakłada dostęp do pigułki antykoncepcyjnej po przeprowadzeniu stosownego wywiadu. Programem pilotażowym będą objęte również osoby niepełnoletnie, jeżeli ukończyły 15 rok życia. Pacjent może skorzystać z programu nie częściej niż co 30 dni.

"Celem programu pilotażowego jest poprawa stanu dostępności pacjentów do nowoczesnych metod antykoncepcji awaryjnej, zapewnienie opieki farmaceuty w aptece nad pacjentem w zakresie zdrowia reprodukcyjnego wraz z oceną efektywności związanych z tym działań, w szczególności wobec pacjentów pomiędzy 15. a 18. rokiem życia" – czytamy na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Prezes NIA zabrał głos

Część koalicji rządzącej, przede wszystkim politycy KO i Lewicy, wyrażają niezadowolenie z decyzji prezydenta Dudy, który postawił weto wobec ustawy dopuszczającej tzw. tabletkę "dzień po" bez recepty dla osób powyżej 15. roku życia. Decyzję prezydenta krytykują również celebryci i dziennikarze opowiadający się za zmianą przepisów.

Po tym, jak prezydent Andrzej Duda zawetował ustawę dotyczącą pigułki "dzień po", premier Donald Tusk zapowiedział "wdrożenie planu B".

Może on być jednak opóźniony. Marek Tomków, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, podkreśla, że w przypadku niepełnoletnich osób zgoda opiekuna jest oczywistym wymogiem otrzymania dostępu do leku.

twitter

"Dla Naczelnej Rady Aptekarskiej sprawa jest jednoznaczna. Jeżeli mamy udzielać świadczeń zdrowotnych dla osób w wieku 15/18 lat, zgoda opiekuna będzie konieczna" – napisał.

Czytaj też:

Klauzula sumienia ws. tabletki "dzień po". Jednoznaczne wyniki sondażu