Dramatyczne wyznanie 14-latka. Tusk: Mam pierwszy raport

W czasie spotkania z premierem Tuskiem w Krakowie, które miało miejsce w środę, 14-letni chłopiec opowiedział, że wykorzystano go seksualnie podczas wycieczki szkolnej.

– Na zielonej szkole w szóstej klasie zostałem wykorzystany seksualnie przez mojego rówieśnika z klasy. (...) To było tak, że powiedziałem o tym mojej wychowawczyni, pani pedagog i dyrektorce. (...) I wie pan, co oni zrobili? Totalnie nic nie zrobili. Ale zgłosili mnie i moich rodziców do sądu. Szczególnie pani dyrektor uznała, że po prostu to wszystko wymyśliłem i pozwała moich rodziców, że byli bierni. (...) To było kłamstwo – powiedział łamiącym się głosem chłopiec. – Gdyby dyrektorka wygrała tę sprawę, to poszedłbym do domu dziecka, odebraliby mnie rodzicom – dodał 14-letni Alex.

Premier podziękował wówczas chłopcu za odwagę i zapowiedział podjęcie kroków. Do sprawy odniosła się też minister edukacji narodowej Barbara Nowacka. "Poprosiłam małopolską kurator oświaty, panią Gabrielę Olszowską o pilne podjęcie działań i pełną informację w tej sprawie" – napisała w mediach społecznościowych.

Tusk: W szkole rozpoczęła się kontrola

Premier powrócił do tej sprawy na konferencji prasowej w Gliwicach. – Otrzymałem już dzisiaj rano pierwszy raport z Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczący całej sprawy. Rozmawialiśmy także dzisiaj rano z Rzeczniczką Praw Dziecka w tej kwestii. Już wczoraj wieczorem decyzje podjęła także minister edukacji, rozpoczęła się kontrola w tej sprawie w szkole, w której to zdarzenie miało miejsce, a właściwie nie samo zdarzenie, a prawdopodobnie niewłaściwe działania i zachowania dyrekcji szkoły w tej kwestii – mówił szef rządu.

– W tej chwili mogę powiedzieć że pierwsze raporty, jakie odebrałem, wskazują jednoznacznie na to, że to, co Aleks powiedział wczoraj publicznie, że to jego rozżalenie i poczucie krzywdy, także na działania państwa w tamtym czasie, jest jak najbardziej uzasadnione i będziemy tę sprawę absolutnie wyjaśniać do samego końca – kontynuował premier.



