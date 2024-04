"Jesteśmy gotowi razem z nimi to uchwalić". Kaczyński zapowiada głosowanie z rządem

Podczas czwartkowej konferencji prasowej Jarosław Kaczyński zabrał głos m.in. na temat skandalicznych wpisów ambasadora Izraela w Polsce dotyczących śmierci obywatela polski w Strefie Gazy. Prezes PiS poinformował także, że jego partia złoży projekt ustawy dotyczący przedłużenia zamrożenia cen energii.

– Jesteśmy opozycją konstruktywną trzymając się tej zasady, że celem jest dobre życie Polaków i w ramach tej konstruktywnej działalności zgłosiliśmy już 9, a dzisiaj chcemy powiedzieć o 10-tym projekcie ustawy. Dzisiaj chodzi o ustawę, która przedłuża do końca roku osłonę dla obywateli, ustawę, która ma służyć temu, żeby ceny energii się nie podniosły – powiedział Kaczyński.

PiS wspólnie z rządem

Polityk wskazał, że wcześniejsze projekty PiS w pewnym kwestiach pokrywały się z obietnicami obecnego rządu. Chodzi m.in. o podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tys. złotych oraz wprowadzenie renty wdowiej. Kaczyński podkreślił, że jeśli takie propozycje zostaną poddane pod głosowanie w Sejmie, to nie widzi przeszkód, aby zagłosować za nimi razem z rządem.

– Jest 60 tys. kwoty wolnej od podatku, oni to zapowiedzieli, więc jesteśmy gotowi razem z nimi to uchwalić. Jest renta wdowia. Tu się na szczęście zaczęło coś tam dziać, ostatnio Tusk w tej sprawie coś zapowiadał. Jesteśmy gotowi to razem ustalić – wskazał.

Wśród spraw, które PiS poparłoby, gdyby zajął się nimi koalicyjny rząd są także przywrócenie zerowego VAT na żywność oraz powrót do sposobu rozliczania składki zdrowotnej sprzed Polskiego Ładu.

– Jesteśmy w stanie, w imię dobrego życia Polaków, w najbliższym czasie to uchwalić razem z tymi, którzy są dzisiaj przy władzy. To jest właśnie ta dbałość o dobre życie Polaków, ale także o to, żeby w Polsce funkcjonowała demokracja – stwierdził lider PiS.

Czytaj też:

"Tusk nas nie zabije, lecz wzmocni". PiS zmienia strategię?Czytaj też:

Kaczyński ponownie stanie przed komisją ds. Pegsusa. Wezwą też Ziobrę