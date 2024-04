Kosiniak-Kamysz o Kaczyńskim: Nie dajcie się robić w bambuko

W ramach kampanii samorządowej, liderzy Trzeciej Drogi odwiedzili w czwartek m.in. Skarżysko-Kamienną. – Widać, że PiS-owi nie zależy na tych wyborach. To po co na nich głosować. Ich szef, poseł z ziemi świętokrzyskiej (Jarosław Kaczyński — red.) był tutaj raz choćby w trakcie kampanii wyborczej? Upomniał się o ten region w parlamencie? Słyszeliście jego wypowiedź, żeby walczył o Kielce i Świętokrzyskie? Nie dajcie się robić w bambuko – mówił wicepremier, szef PSLWładysław Kosiniak-Kamysz.

– Strach jest naszą największą przeszkodą. (...) To strach powoduje, że możemy przegrać. Nigdy nie wolno się bać konkurencji. Wielcy są tylko wielcy, kiedy się przed nimi klęczy. Jak się stanie na równe nogi, spojrzy się prosto w oczy, to uwierzcie mi, pokonamy ich wszystkich – apelował do sympatyków Trzeciej Drogi. Polityk podkreślił, że Trzecia Droga to gwarancja dobrej współpracy parlamentu i rządu z samorządem.

Hołownia: Dokonamy ważnego wyboru

Z kolei marszałek Szymon Hołownia przekonywał, że niedzielne wybory to moment dokonania ważnego wyboru. – Wybór, którego dokonamy za chwilę, to jest wybór pomiędzy uczciwością i szczerością wobec was a ściemnianiem i niekompetencją. Nie ma żadnego powodu, żeby zmiana, która dokonała się na szczeblu centralnym, nie dokonała się też na szczeblu lokalnym – podkreślił lider Polski 2050.

Jak dodał, sejmiki to kluczowe miejsca dla lokalnych wspólnot. – Tam nie może być oszustów. Tam nie może być gości, którym lepią się ręce, którzy zawsze zastanowią się najpierw, czy może szwagrowi, żonie, kuzynowi w siódmym stopniu – stwierdził Hołownia.

Szymon Hołownia podkreślił, że podczas rozmów z obywatelami słyszy o dwóch rzeczach: składce zdrowotnej i ochronie zdrowia. – Na wybory trzeba iść z wiarą – podsumował szef Polski 2050.

Czytaj też:

"Tusk nas nie zabije, lecz wzmocni". PiS zmienia strategię?Czytaj też:

"Jesteśmy gotowi razem z nimi to uchwalić". Kaczyński zapowiada głosowanie z rządem