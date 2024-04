"Ciągle na marginesie". Ekspert o lekceważeniu Polski w Niemczech

Frey opublikował swój felieton na stronie internetowej publicznej rozgłośni Deutschlandfunk. Dziennikarz wskazuje, że choć zmiana władzy w Polsce, do której doszło 15 października ubiegłego roku, spowodowała "powrót Polski" na europejskie salony, to jednak wciąż niemieckie media lekceważąco podchodzą do naszego kraju. Jak wskazuje Frey, pomimo brexitu w Londynie znajduje się więcej korespondentów mediów z Niemiec niż w Polsce – "najważniejszym wschodnim kraju UE".

Polska wciąż na marginesie

"Polska powróciła. Premier Donald Tusk występuje u boku prezydenta Francji i kanclerza Niemiec, demonstrując pewność siebie, zarówno na spotkaniach na szczycie UE, jak i podczas wizyty w Berlinie. Polska rzuciła na szalę swoje całe polityczne znaczenie wzmocnione spektakularną frekwencją wyborczą, przede wszystkim młodych wyborców" – pisze Frey.

Publicysta dodaje jednak, że "z punktu widzenia niemieckich mediów Polska znajduje się ciągle jeszcze na marginesie". Frey uważa, że powodem takiego podejścia są m.in. kulturowa obcość, brak znajomości języka polskiego wśród niemieckich korespondentów oraz "być może także ciągle jeszcze istniejący dyskomfort wynikający z trudnej wspólnej historii". Dla wielu Niemców, jak pisze dziennikarz, "Rzym leży bliżej niż Warszawa".

Dziennikarz ubolewa nad faktem pomijania Polski przez niemieckie media. Pisze, że w ostatnich latach nasz kraj stał się miejscem otwartych debat na temat historii i nowoczesnych projektów infrastrukturalnych.

Frey wskazuje dwa chlubne wyjątki, które pokazują, że sytuacja może wyglądać zupełnie inaczej. To wydawany w dwóch językach polskim i niemieckim magazyn „Dialog” oraz produkowanym w studiu telewizyjnym ARD podcast „W Polsce”.

