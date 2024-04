CPK konkurencją dla Berlina. Trzaskowski: Po Okęciu i Modlinie się nie pozbierają

"Die Welt" zajął się tematem budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Jeśli lotnisko powstanie, będzie to złą wiadomością dla niemieckiego przemysłu lotniczego. Autor pochyla się nad kwestiąbudowy Centralnego Portu Komunikacyjnegow kontekście problemów niemieckiej branży lotniczej. W swoim tekście Frtiz stwierdza wprost, że powstanie CPK to "wypowiedzenie wojny niemieckiemu przemysłowi lotniczemu, który już cierpi z powodu wysokich podatków ekologicznych".

"Podczas gdy w Niemczech nie udają się niemal żadne projekty infrastrukturalne, Polska buduje nowe gigantyczne lotnisko. Dla niemieckiej branży lotniczej, która i tak cierpi wskutek wysokich opłat środowiskowych, stanowi to wyzwanie. Konkurencji musi się obawiać szczególnie jeden niemiecki port lotniczy' – czytamy.

Trzaskowski nie chce CPK

Mogłoby się wydawać, że tekst ten będzie argumentem za rozwojem CPK (skoro Niemcy sami przyznają, że jest to inwestycja opłacalna). Tymczasem ubiegający się o reelekcję prezydent Warszawy kolejny raz powtórzył, że jego zdaniem należy rozwijać już istniejące lotniska.

– Czy choćby tylko z tego powodu nie powinniśmy dokończyć budowy lotniska w Baranowie? – zapytał dziennikarz w Radiu Zet. prowadzący. W odpowiedzi Trzaskowski stwierdził, że "Niemcy nie będą nas szantażować".

– Oczywiście, że to wygląda w ten sposób, skoro Niemcy tak mówią, to natychmiast musimy budować lotnisko, bo przecież cokolwiek powiem, to PiS się na mnie natychmiast rzuci – ironizował wiceszef PO.

Na uwagi, że Berlin autentycznie boi się konkurencji i może powinniśmy to wykorzystać, odparł: – To zróbmy im konkurencję Okęciem i rozbudowanym Modlinem (...) Modlin jest na gruntach skarbu państwa, nikogo nie trzeba wyrzucać. Jest bliżej Warszawy, jest lepiej skomunikowany. Zróbmy Niemcom taką konkurencję, żeby się nie pozbierali, ale taką, która nie likwiduje Okęcia.

Rafał Trzaskowski dopytywany, czy nadal jest przeciwko budowie CPK stwierdził, że "czeka na analizy".

