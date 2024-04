Bocheński: Zasadniczo różni mnie to od innych kandydatów

– Od dwóch miesięcy spotykamy się z Warszawiankami i Warszawiakami i rozmawiamy o mieście – mówi w klipie opublikowanym na finale kampanii wyborczej Tobiasz Bocheński. – W tym czasie zaproponowaliśmy szereg postulatów programowych, które dotyczą każdej istotnej sfery życia nas wszystkich w mieście – zaznaczył, dodając, że PiS prezentuje też program we wszystkich aspektach funkcjonowania samorządu.

Bocheński: Warszawa potrzebuje gospodarza na pełen etat

– Polityka powinna być przestrzenią zdrowego rozsądku, ciężkiej pracy i merytoryki, a nie tylko propagandy i ideologii – powiedział Bocheński, oceniając, że zasadniczo różni go to od jego konkurentów.

– Wiemy, jakie są sondaże, druga tura jest bardzo realna – powiedział Bocheński, zapowiadając, że w drugiej turze spotka się z Rafałem Trzaskowskim i będzie go rozliczał z działań i ze złożonych obietnic. – Jestem przekonany, że Warszawa potrzebuje gospodarza na pełen etat, a nie tylko dorywczo zajmowania się sprawami tak, jak to robił dotychczasowy prezydent – powiedział Bocheński.

Kandydat PiS podkreślił, że oddanie na niego głosu to "gwarancja, że druga tura i prawdziwa debata z Rafałem Trzaskowskim o przyszłości miasta będzie się mogła odbywać do 21 kwietnia".

Pierwsza tura 7 kwietnia

Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia. Polacy wybiorą przedstawicieli w radach dzielnic, gmin, miast i powiatów a także członków sejmików wojewódzkich oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. W Warszawie na urząd prezydenta kandydują: Rafał Trzaskowski, Tobiasz Bocheński, Magdalena Biejat, Przemysław Wipler, Janusz Korwin-Mikke oraz Romuald Starosielec.

Mieszkańcy Warszawy otrzymają cztery karty do głosowania: na prezydenta miasta, do rady Warszawy, do rady dzielnicy i do sejmiku województwa.

Jeżeli żaden z kandydatów na prezydenta nie otrzyma co najmniej 50 proc. głosów, 21 kwietnia zostanie przeprowadzona druga tura wyborów.

