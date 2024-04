Trzaskowski: Potrzebny drugi krok, żeby zakończyć erę PiS-owskiego populizmu

W ostatnim dniu samorządowej kampanii wyborczej poszczególni kandydaci zachęcają do głosowania. Rafał Trzaskowski zorganizował konferencję prasową i spacer po Warszawie.

Trzaskowski: Zakończyć erę PiS-owskiego populizmu

– Te wybory są niesłychanie istotne, one mają swój oczywiście wymiar ponadsamorządowy, dlatego, że potrzebny jest ten drugi krok, żeby zakończyć erę PiS-owskiego populizmu – powiedział Rafał Trzaskowski. – Jestem absolutnie przekonany, że jeżeli wygramy w dużych miastach, w mniejszych ośrodkach miejskich, na polskiej wsi, wygramy większość regionów, to to potwierdzi, że demokracja w Polsce jest bardzo silna i odrzucamy tych, którzy mają zerową wiarygodność. Bo dzisiaj PiS próbuje udawać kogoś, kim nie jest, próbuje prowadzić kampanię pozytywną po ośmiu latach niszczenia demokracji – ocenił włodarz stolicy.

– To również jest okazja do tego, żeby przypomnieć o tym, że to, co dla samorządów niesłychanie istotne i dla wszystkich Polek i Polaków się stało, a mianowicie zostało odblokowane 600 miliardów złotych z unijnych funduszy, dlatego, że przywracamy praworządność. A częścią praworządności są oczywiście silne samorządy – powiedział prezydent Warszawy.

– Drodzy państwo, to, co dzisiaj na tym spacerze państwu chcemy pokazać, to największa transformacja centrum miasta po wojnie, którą rozpoczęliśmy już kilka lat temu. Bardzo nam na tym zależy, dlatego, że te okolice PKiN, tu gdzie się znajdujemy, to był teren, który nie był uporządkowany. To był teren, który raczej przypominał miasto epoki słusznie minionej, a nie miasto nowoczesne, miasto, które powinno być oddane w ręce mieszkańcom – dodał polityk.

Trzaskowski faworytem

Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia. Polacy wybiorą przedstawicieli w radach dzielnic, gmin, miast i powiatów a także członków sejmików wojewódzkich oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. W Warszawie na urząd prezydenta kandydują: Rafał Trzaskowski, Tobiasz Bocheński, Magdalena Biejat, Przemysław Wipler, Janusz Korwin-Mikke oraz Romuald Starosielec.

Mieszkańcy Warszawy otrzymają cztery karty do głosowania: na prezydenta miasta, do rady Warszawy, do rady dzielnicy i do sejmiku województwa. Jeżeli żaden z kandydatów na prezydenta nie otrzyma co najmniej 50 proc. głosów, 21 kwietnia zostanie przeprowadzona druga tura wyborów.

Sondaże wskazują, że Rafał Trzaskowski zdecydowanie wygra pierwszą turę, ale nie jest pewne, czy rozstrzygnie w ten sposób wyścig, czy będzie potrzebna druga tura.

