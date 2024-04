Kempa: Nie spodziewałam się, że dożyję czasu powrotu dyktatury

DoRzeczy.pl: W ostatnim czasie ma miejsce atak na byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę. Jak pani na to patrzy?

Beata Kempa: Jest to operacja polityczno-medialna, której ton nadaje Donald Tusk. Zresztą on nawet tego nie ukrywa. Dzieją się rzeczy będące na najwyższym poziomie prymitywizmu. Mamy nagonkę, zaszczuwanie, a najgorszym tego elementem jest hejt na lekarzy, którzy podjęli się leczenia Zbigniewa Ziobro. Do tej pory jeszcze nie mieliśmy takiego zjawiska. Jak można komuś odmówić leczenia? Jak można straszyć lekarzy? To najwyższy poziom podłości, jaki można odnotować nie tylko w polityce, ale również w życiu. Tusk stworzył przemysł pogardy i idzie z nim w Polskę, bo inaczej nie potrafi.

Dlaczego nie potrafi?

Nie jest twórczy. Nie ma wizji Polski, nie ma pomysłu na kraj. Potrafi tylko działać w taki sposób, jaki obserwujemy od czasu przejęcia przez niego władzy. Z nim i z jego ludźmi nie można podejmować rzeczowej debaty i prowadzić konstruktywnej dyskusji. Albo Tusk wyniósł takie zachowanie z dzieciństwa i ma jakiś deficyty, albo jest po prostu głodny zemsty.

Jak pani ocenia wejście służb do domów parlamentarzystów Suwerennej Polski?

Dzwonili do mnie w tej sprawie wrocławscy opozycjoniści sprzed 1989 roku. Cenię sobie ich słowa i rady i powiedzieli mi, że gdy tylko zobaczyli materiał, na którym widać, jak służby zasłaniają kamery, to zaalarmowali, że służby chcą zostawić w domach jakieś kompromitujące materiały. Dodali, że właśnie tak działano wobec nich. Dało mi to dużo do myślenia, podobnie jak szykany wobec dzieci, zabieranie ich tabletów, przeszukanie w domu rodziców. To jest absolutny bandytyzm. Spodziewajmy się, że będą mniej lub bardziej dalej stosować takie represje. Powiem szczerze, że myślałam, że dożyję czasów, kiedy wróci dyktatura do Polski.

