"Tyle możemy zrobić". Morawiecki o kolejnym marszu PiS

Były premier Mateusz Morawiecki wystąpił w czwartek na konwencji partii PiS w Krakowie, gdzie udzielił swojego poparcia Łukaszowi Kmicie, kandydatowi do fotela prezydenta miasta. W niedzielę odbędzie się pierwsza tura wyborów samorządowych.

Polityk PiS zapowiedział organizację kolejnego dużego protestu w najbliższym czasie. – Nasza siła wpływu niestety musi być wzmocniona przez głos protestu, przez głos wszystkich państwa. Będziemy w maju organizowali kolejny duży marsz. Zapraszam wszystkich państwa, wkrótce pan prezes przedstawi ostateczną datę – oznajmił Morawiecki. – Poprzez ten głośny protest, zwłaszcza jeżeli będzie wielosettysięczny, będziemy mogli dopominać się o nasze racje, o naszą prawdę i o lepszy system edukacji również. Tyle możemy dzisiaj zrobić – dodał były premier.

Prezes PiS zapowiada "wielki marsz" w Warszawie. Trzy postulaty

Na początku marca o organizacji wydarzenia mówił prezes PiS. Podczas konwencji samorządowej w Śniadowie, Jarosław Kaczyński zapowiedział, że marsz odbędzie się 18 maja w Warszawie.

– Planujemy na 18 maja wielki marsz w Warszawie, który będzie nawiązywał do marszu z 11 stycznia. (…) Te główne żądania: odrzucić jednoznacznie Zielony Ład i jednocześnie uczynić wszystko, by nie było importu zboża z Ukrainy. (…) Trzecia rzecz to dopłaty wyrównawcze – zapowiedział Kaczyński.

– W Polsce wieś była eksploatowana i także koncepcja rozwoju gospodarczego PRL-u była oparta o takie założenie, że wieś jest pewnym zasobem, który powinien być eksploatowany po to, by zdobywać środki na rozwój. (…) Tutaj trzeba powiedzieć z bólem serca, że ta koncepcja została podtrzymana – wskazał.

W styczniu Prawo i Sprawiedliwość zorganizowało w stolicy wielotysięczną manifestację w obronie posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

