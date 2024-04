Ukryte cele Szymona Hołowni

Uważniejsze niż dotychczas prześledzenie jego publicznej działalności opowiada o udziale w wielkim planie przebudowy świata, którego części stanowią ręka w rękę funkcjonariusze ONZ i… Watykanu Powszechna wiedza o przedpolitycznej karierze Szymona Hołowni sprowadza się do przypominania mu funkcji showmana w TVN-owskim „Mam talent”. Niektórzy są w stanie jeszcze przypomnieć jego poważniejszą działalność jako postępowego pisarza katolickiego lub prowadzenie fundacji charytatywnych. Mało kto zwraca jednak uwagę na jeszcze jeden aspekt publicznej działalności dzisiejszego marszałka Sejmu – otóż Szymon Hołownia pełnił przez jakiś czas funkcję Ambasadora Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, a także brał udział w watykańskim programie „Masterclass Leadership with the Pope”. Wbrew pozorom uczestnictwo w obu tych przedsięwzięciach ma wiele wspólnego.

AMBASADOR

Ambasador Celów Zrównoważonego Rozwoju to tytuł przyznawany przez ONZ znanym i wpływowym osobom na całym świecie. Głównymi celami mianowanych są „zwiększenie świadomości społecznej na temat celów zrównoważonego rozwoju oraz mobilizacja działań na rzecz ich osiągnięcia”. Ambasadorowie są osobami z różnych dziedzin życia, w tym celebrytami, liderami społecznymi, przedstawicielami biznesu, naukowcami czy działaczami społecznymi. Ich zadania obejmują działania informacyjne, edukacyjne, a także podejmowanie konkretnych działań wspierających cele zrównoważonego rozwoju, takie jak inicjowanie projektów, lobbowanie za politykami sprzyjającymi zrównoważonemu rozwojowi czy też angażowanie społeczności lokalnych w działania na rzecz tych celów.

O tej funkcji Hołowni pisano jednak niewiele