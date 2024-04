Franciszek rozpoczął "wielką przebudowę"

To wszystko ważne rzeczy, ale o wiele istotniejsze jest to, co się dzieje w Kościele powszechnym. Papież Franciszek i jego zaplecze przygotowują właśnie opatrzony na długie lata plan, o soborowym wręcz rozmachu, który ma przynieść zmiany przekształcające również nasz polski katolicyzm W październiku tego roku odbędzie się w Rzymie finalna sesja Synodu o synodalności, reformistycznego procesu rozpoczętego przez Franciszka trzy lata temu. Polacy uczestniczą w tych wydarzeniach, ale w naszej debacie dominuje dość ogólnikowe powtarzanie haseł o synodalnym „dynamizowaniu i włączaniu świeckich” (abp Tadeusz Wojda), „przestrzeni powszechnego spotkania” (kard. Grzegorz Ryś) albo „polifonicznym wielogłosie tworzącym harmonię” (abp Adrian Galbas). Brakuje wciąż zrozumienia, czym tak naprawdę jest trwający synod.