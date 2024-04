Delegatura Rządu

Była to równoległa do wojskowej – cywilna – polityczna sfera konspiracji. Oba piony wzajemnie się uzupełniały, niekiedy (z konieczności) dublując swe funkcje. DR swą siecią organizacyjną pokrywała cały kraj (w przeciwieństwie do ZWZ-AK nie wychodziła poza przedwojenne granice II RP). Jednak wiele prac planistycznych i studialnych wykonywano odnośnie do potencjalnych nabytków na zachodzie, czyli dotyczących dawnych ziem polskich, w przewidywaniu przyłączenia ich po wojnie (nie określając ich rozmiarów) do wyzwolonej Polski.