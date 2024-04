TP-LINK Tapo RV20 MOP

To największe zalety kompaktowego robota odkurzającego i mopującego chińskiej marki z Shenzhen. Robot o wysokości 7,8 cm wygląda nowocześnie. Został też uzbrojony w żyroskop, czujnik upadku oraz w technologię MagSlim LiDAR, dzięki której po zmapowaniu wnętrza domu lub mieszkania zmniejsza się ryzyko, że gdy światła w pomieszczeniu będzie zbyt mało, to robot będzie pomijał niektóre obszary. Dzięki mapie w bezpłatnej aplikacji można też dowolnie wybierać, czy robot ma sprzątać całe mieszkanie czy np. tylko salon lub kuchnię. W prostej w obsłudze aplikacji można też ustawić harmonogram sprzątania lub podejrzeć, gdzie akurat znajduje się robot. Właścicieli domów jednorodzinnych ucieszy wiadomość, że Tapo RV20 Mop może zrobić mapę do trzech kondygnacji.