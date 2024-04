Śmierć Polaka w Gazie. Ambasador Palestyny: Przeprosiny nie wystarczą

W poniedziałek rakieta Izraela spadła na konwój, którym poruszali się wolontariusze organizacji humanitarnej World Central Kitchen (WCK), dostarczający żywność do Strefy Gazy. Zginęło siedem osób, w tym Polak – Damian Soból z Przemyśla.

WCK przekazało w oświadczeniu wydanym po tragedii, że wolontariusze poruszali się samochodami opancerzonymi i oznakowanymi logo organizacji. Mimo to konwój został zaatakowany z powietrza podczas wyjazdu z magazynu Deir al-Balah, gdzie zespół wyładował ponad 100 ton humanitarnej pomocy żywnościowej przywiezionej drogą morską do Gazy.

Armia Izraela potwierdziła, że jest sprawcą ataku. "To wielki błąd, który wynika z poważnej pomyłki spowodowanej niewłaściwą identyfikacją, błędnym procesem podejmowania decyzji i nieprzestrzeganiem procedur" – podano w raporcie Sił Obronnych Izraela. Opublikowano w nim wnioski z wewnętrznego dochodzenia przeprowadzonego po ataku na konwój humanitarny, w którym zginął polski wolontariusz.

Śledztwo w sprawie śmierci obywatela Polski wszczęła w środę Prokuratura Okręgowa w Przemyślu.

"Przeprosiny nie wystarczą"

Ambasador Izraela w Polsce Jakow Liwne został w piątek wezwany do siedziby Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Spotkał się z nim wiceminister Andrzej Szejna. Kilka godziny później izraelski dyplomata zamieścił w mediach społecznościowych wpis.

"Podczas mojego dzisiejszego spotkania w MSZ z wiceministrem Andrzejem Szejną powtórzyłem wyrazy swojego głębokiego smutku i szczere przeprosiny w związku z tragiczną śmiercią wolontariuszy World Central Kitchen, w tym obywatela polskiego Pana Damiana Sobola" – napisał Liwne.

– Przeprosiny za śmierć ludzi na pewno nie wystarczą. Moim zdaniem to jest bardzo mało. Trzeba się poprawić, naprawić to, co doprowadziło do tej tragedii – skomentował w sobotę na antenie RMF FM ambasador Palestyny w Polsce Mahmoud Khalifa.

– Ta cała wypowiedź ambasadora Izraela daje mi jeden bardzo ważny znak z mojego punktu widzenia jako ambasadora Palestyny i jako Palestyńczyka. To najwyższy poziom, żeby opinia międzynarodowa reagowała na to, co robi rząd Izraela i co mówił ambasador Izraela – stwierdził dyplomata. Jak podkreślił, nie chodzi o odszkodowanie. – Pan ambasador zdemaskował prawdziwe oblicze Izraela, nie przepraszając od razu za ten przykry przypadek celowego zamordowania tej całej ekipy World Central Kitchen. To daje całemu światu nowy dowód, że Izrael z nikim i niczym się nie liczy. Dlatego moim zdaniem najwyższy czas, żeby społeczność międzynarodowa wywarła nacisk na cały rząd Izraela, albo żeby przynajmniej zatrzymała to wszystko, co dzieje się w Strefie Gazy – zauważył Khalifa.

"Chcemy uczestniczyć w pogrzebie"

Ambasador Palestyny w Polsce poinformował, że strona palestyńska będzie chciała uczestniczyć w pogrzebie Damiana Sobóla w Przemyślu.

– Uważamy czyn pana Damiana za bohaterski. Widział, gdzie idzie, widział, jaka jest sytuacja i czego potrzebują cywilni ludzie, którzy przez prawie sześć miesięcy byli narażani na głód, pragnienie, zamordowanie bez żadnego powodu – powiedział Mahmoud Khalifa. – Upamiętnimy tych, którzy nieśli pomoc Palestyńczykom. Nie wiem, czy to będzie pomnik, czy ulica, ale zrobimy to – dodał.

