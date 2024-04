"Cierpliwość Bidena się wyczerpała". Niemiecka prasa o USA i Izraelu

Administracja amerykańska udzieliła w tym tygodniu zgody na przekazanie Izraelowi kilku tysięcy bomb lotniczych. Pociski zostaną dostarczone dopiero w przyszłym roku – przekazała agencja prasowa Reutera.

Wcześniej stacja CNN podała, że prezydent USA Joe Biden odbył rozmowę telefoniczną z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu. Według relacji Białego Domu przywódca Stanów Zjednoczonych powiedział szefowi izraelskiego rządu, że jego kraj musi ogłosić i wdrożyć szereg wymiernych zasad, by zapobiec kolejnym ofiarom wśród cywilów i pracowników organizacji humanitarnych w Stefie Gazy. Była to pierwsza rozmowa polityków od ataku Sił Obronnych Izraela na konwój z pomocą humanitarną dla mieszkańców Gazy. W wyniku ostrzału zginęło siedmioro wolontariuszy World Central Kitchen, wśród nich obywatel Polski – Damian Soból z Przemyśla.

W trakcie rozmowy Biden miał podkreślić, że "ataki na pracowników organizacji humanitarnych oraz ogólna sytuacja humanitarna są nie do zaakceptowania".

– Jeśli nie będzie zmian w polityce i podejściu Izraela do sytuacji w Strefie Gazy, to będą musiały nastąpić zmiany w naszym podejściu – poinformował rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby.

Biden traci cierpliwość wobec Izraela

"Joe Biden musiał wyrazić się bardzo jasno, gdy w czwartek przemówił do Benjamina Netanjahu. Izraelski szef rządu nigdy nie przejmował się amerykańskimi kazaniami. Teraz jednak prezydent mu pogroził i w przeciągu kilku godzin Izrael ogłosił, że umożliwi dodatkowe dostawy pomocy dla Gazy, choć tylko przejściowo. (...) Nie musi to jednak oznaczać punktu zwrotnego. Bo pomoc dla głodujących to tylko minimum" – ocenił dziennik "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

Prasa niemiecka zwraca uwagę na to, że zmiana kursu amerykańskiego powinna nastąpić już wcześniej. Waszyngton jest bowiem najważniejszym dostawcą broni dla Izraela – rocznie wspiera ten kraj pomocą wojskową o wartości 3,8 mld dolarów.

"Wydaje się, że cierpliwość Joe Bidena do izraelskiego premiera Benjamina Netanjahu się wyczerpała. Nie chce on już dać się wodzić za nos Netanjahu" – pisze gazeta "Leipziger Volkszeitung".

