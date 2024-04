Niepamięci cud

Coraz to spotykam się ze stwierdzeniami osób politycznie wzmożonych, że coś, co się zdarza w sferze publicznej, jest już takim przekroczeniem granic standardu życia społeczno-politycznego, że nie może się to nie spotkać z ostrą odpowiedzią suwerena.

Ale zawsze się okazuje, że przepowiednie te są nietrafione. I to w przypadku obu plemion polskiej polityki. Przypomnę, że za czasów „dobrej zmiany” to dzisiaj ekipa rządząca, a wtedy opozycja uważała, iż kolejny grzech główny PiS-owskiej władzy to przekroczenie społecznego Rubikonu, po którym wszystko musi się zmienić, maski opadną, dekoracje się zawalą, a suweren stanie przed nagą prawdą. I zareaguje.