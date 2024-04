Niech Polska żyje!

Wie to też Parlament Europejski, który śmiertelnie poważnie (w całym ponurym tego słowa znaczeniu) wzywa rządzącą w Polsce większość do szybszego procedowania ustaw uchylających prawną ochronę życia. Owszem, politycy wykorzystują spór o aborcję do huśtania emocjami społecznymi. Ale napięcie, które budzi sprawa aborcji, dowodzi, że mamy do czynienia z kwestią fundamentalną – życia i śmierci. Aborcja nie jest bowiem kwestią jakiegoś poglądu czy światopoglądu.