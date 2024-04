Po co jest Polska?

Pytania te wydają się niezwykle istotne właśnie w roku 2024 – w czasie, w którym przyszło nam doświadczać władzy ludzi nienależących do grona największych zwolenników polskiej niepodległości. W roku coraz większych niepokojów na scenie geopolitycznej, a także w roku eurokratycznych zakusów na naszą suwerenność. Kwiecień to tym bardziej odpowiedni czas na takie rozmyślanie – wszak w połowie tego miesiąca przypada umowna rocznica Chrztu Polski. Wydarzenia, które nie dość, że pośrednio odpowiada na pytania z pierwszego akapitu, to w dodatku najpewniej zostanie „wygumkowane” z podręczników nauczania historii w polskich szkołach.