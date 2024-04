Euforia w sztabie PiS. Kaczyński już skomentował zwycięstwo

Zgodnie z wynikami exit poll przeprowadzonego przez Ipsos zwycięzcą wyborów samorządowych zostało Prawo i Sprawiedliwość. Partia Jarosława Kaczyńskiego zdobyła 33,7 proc. głosów. Druga Koalicja Obywatelska zdobyła 31,9 proc.

– Dziękuję bardzo. Ten wynik pokazuje, że dziś w wyborach parlamentarnych moglibyśmy nawet zdobyć władzę – powiedział prezes PiS w pierwszych słowach po ogłoszeniu wyników exit poll.

– To nasze zadanie jest zadaniem partyjnym, ale przede wszystkim jest zadaniem Polski. Polska nie może iść tą drogą, na którą w tej chwili wpycha ją Donald Tusk. To nie do przyjęcia dla naszej przyszłości, to nie do przyjęcia dla naszej teraźniejszości i dlatego ten dzisiejszy sukces powinien być traktowany jako zachęta do bardzo zdecydowanego, energicznego działania, do rozbudowy naszej partii, także do tworzenia wielkiej koalicji, która będzie zwyciężała. Bo Polska musi być krajem, w którym rządzą polscy patrioci, uczciwi ludzie – mówił dalej Kaczyński.

Dziewiąte zwycięstwo

Kaczyński podkreślił, że niedzielne zwycięstwo to dziewiąta z rzędu wygrana PiS w wyborach w kraju. Przypomniał, że według przedwyborczych przewidywań, jego partia miała zdobyć władzę tylko w jednym sejmiku. Tymczasem wygląda na to, że liczba ta będzie większa.

– Dziewiąte nasze zwycięstwo, które powinno dla nas być przede wszystkim zachętą do pracy, bo okazuje się, że ci, którzy chcieli już nas chować, jak to kiedyś Marek Twain powiedział, wiadomość o mojej śmierci jest cokolwiek przedwczesna. Ten wynik pokazuje, że dzisiaj w wyborach parlamentarnych być może moglibyśmy uzyskać wyraźnie więcej, moglibyśmy być może nawet zdobyć władzę. Ale wybory jeszcze za przeszło 3 lata, więc musimy przede wszystkim wygrać także w wyborach europejskich, to primo, a następnie przygotować się i zwyciężyć w wyborach prezydenckich, no i wreszcie będą te parlamentarne – powiedział prezes PiS.

