Prawo i Sprawiedliwość zdobyło najwięcej głosów w wyborach do sejmików wojewódzkich – wynika z badania exit poll Ipsos dla telewizji Polsat, TVP i TVN. Na formację Jarosława Kaczyńskiego zagłosowało 33,7 proc. wyborców. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska, na którą głos oddało 31,9 proc. głosów.

Kwaśniewski: Zimny prysznic

Były prezydent Polski był pytany o komentarz do wstępnych wyników wyborów. Większość ekspertów oczekiwała wyraźnego zwycięstwa KO, tymczasem to PiS uzyskało lepszy wynik. Jak powiedział Aleksander Kwaśniewski, Donald Tusk "przegrał, ale nie sromotnie".

– Wynik dzisiejszy, jeśli się potwierdzi, jest mniej więcej odwzorowaniem wyników z 15 października, a więc koalicja demokratyczna ma przewagę i powinna mieć tych sejmików więcej niż do tej pory – powiedział na antenie TVN24.

– Uważam, że to jest bardzo dobry wynik dla koalicji, ponieważ ona musi wiedzieć, że PiS jest ciągle silny, że trzeba się będzie z nim liczyć jeszcze przez długie lata i dlatego koalicja musi ze sobą rozmawiać, współpracować a nie kłócić się – dodał.

Kwaśniewski uważa, że wynik niedzielnych wyborów to "zimny prysznic" dla liderów partii koalicyjnych, którzy w ostatnich tygodniach zamiast rozmawiać, wzajemnie się krytykowali.

– To jest fatalne. Myślę, że ten wynik wyborów — zwycięstwo w wyborach do sejmików PiS-u, ono jest takim dobrym zimnym prysznicem, który każe tym wszystkim ugrupowaniom zdawać sobie sprawę, że jak się pokłócą, to PiS wróci do władzy – stwierdził.

Sondażowe wyniki wyborów

Oto wyniki badania exit poll zaprezentowane o godz. 21: Prawo i Sprawiedliwość – 33,7 proc., Koalicja Obywatelska – 31,9 proc., Trzecia Droga – 13,5 proc., Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy – 7,5 proc., Lewica – 6,8 proc., Inne – 3,9 proc., Stowarzyszenie Bezpartyjni Samorządowcy – 2,7 proc.

Exit poll to badanie sondażowe przeprowadzane wśród osób opuszczających lokale wyborcze. Za badanie podczas tegorocznych wyborów samorządowych odpowiadała pracownia Ipsos.

Bardziej precyzyjne są wyniki late poll, które opierają się na głosach policzonych przez komisje wyborcze. Pierwszy sondaż late poll ogłaszany jest po zliczeniu głosów z 50 procent obwodowych komisji.

