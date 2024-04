Czarnek ujawnia: Prowadzę rozmowy z Konfederacją i PSL

W województwie lubelskim wygrało Prawo i Sprawiedliwość, które uzyskało wynik 46,7 proc. Drugie miejsce zajmuje Koalicja Obywatelska z wynikiem 18,9 procent głosów. Trzecia Droga z wynikiem 15,2 proc. zamyka podium.

Przemysław Czarnek zdradził jednak, że bez względu na ostateczny wynik wyborów, prowadzi już rozmowy z politykami PSL i Konfederacji nad możliwością zawiązania koalicji w sejmiku. Polityk podkreślił, że byłby zwolennikiem takiej koalicji nawet gdyby PiS uzyskało samodzielną większość.

– Jako przewodniczący struktur PiS w województwie lubelskim, że mimo iż sondaże pokazują nam więcej mandatów niż w 2018 roku i bezwzględną większość w sejmiku, to ja już wcześniej rozpocząłem rozmowy z Konfederacji i PSL i oświadczam, że bez względu czy będziemy mieli większość 17, 18 czy 19 mandatów, to i tak te rozmowy będą się toczyć – zadeklarował Czarnek w Polsat News.

Prowadzący rozmowę Bogdan Rymanowski dopytywał polityka, czy wyobraża sobie scenariusz, w którym PSL dołącza do PiS.

– Wyobrażam sobie radnych PSL, którzy by tego chcieli. Z nimi rozmawiamy – stwierdził Czarnek.

Wybory samorządowe. PiS wygrywa

Za nami wybory samorządowe. Wyniki badania exit poll zaprezentowane o godz. 21 wyglądają następująco: Prawo i Sprawiedliwość – 33,7 proc.; Koalicja Obywatelska – 31,9 proc.; Trzecia Droga – 13,5 proc.; Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy – 7,5 proc.; Lewica – 6,8 proc.; Inne – 3,9 proc.; Stowarzyszenie Bezpartyjni Samorządowcy – 2,7 proc.

Na ostateczne wyniki głosowania trzeba jednak poczekać. Mogą się one znacząco różnić od exit poll. PKW poinformowała, że oficjalne wyniki tegorocznych wyborów samorządowych poznamy najpóźniej do środy. Frekwencja w głosowaniu wyniosła 51,5 proc. To znacznie mniej niż w wyborach parlamentarnych z października 2023 roku.

